Ak na dovolenke nechcete dostať mastnú pokutu, pozorne čítajte: Viaceré európskej krajiny menia pravidlá, pozrite si prehľad

Leto je v plnom prúde, prišiel čas letných dovolenie a Slováci sú preto aktuálne rozcestovaní po Európe či vo svete. Pred každou dovolenkou sa však oplatí pozrieť si, či daná krajina alebo dokonca daný rezort nezmenil svoje pravidlá. V tomto prípade ide o tri európskej krajiny.

Napríklad taká chôdza naboso po meste alebo sedenie na námestí v plavkách sú oddnes zakázané v prímorskom letovisku Portofino na Talianskej riviére. Nové mestské nariadenie tiež zakazuje konzumáciu alkoholu na verejných priestranstvách mimo barov a reštaurácií.

Pokuta aj za reproduktor

Zakázané je tiež žobranie. Okrem toho už nebude v spomínanom letovisku povolené ani sedieť alebo ležať na uliciach, múroch, chodníkoch alebo v parkoch. Tí, ktorí sa zdržiavajú na verejných priestranstvách s kuframi, piknikovým vybavením alebo prenosnými reproduktormi, riskujú pokuty vo výške od 25 do 500 eur – v závislosti od závažnosti priestupku.

Cieľom opatrenia je podľa nariadenia chrániť „pokoj a oddych obyvateľov a turistov“ v Portofine. Obmedzenia zostanú v platnosti do 30. septembra a budú sa vzťahovať predovšetkým na historické centrum a oblasť prístavu. V roku 2023 sa Portofino dostalo na titulné stránky novín, keď zakázalo zastavovať sa na obzvlášť obľúbených vyhliadkach, oficiálne s odvolaním sa na bezpečnostné dôvody. Mnohí sa však domnievali, že ide o skrytý zákaz robenia si selfie, píše DPA.

Portofino však nie je jediným miestom so svojskými zákazmi a pravidlami. Skoré ranné vstávanie, rýchla chôdza na pláž a rezervovanie si ležadla tým, že cezeň prehodíme uterák, patrí medzi dovolenkové klasiky nejedného našinca. Tomu je však v španielskom letovisku Salou koniec.

Koniec rezervovania ležadiel

Presvedčil sa o tom aj britský pár, ktorý svoje miesto na pláži na hodinu a pol opustil, nechal tam však uteráky, a keď sa vrátil, našiel iba nasledujúci odkaz: „Je zakázané rezervovať si ležadlá tým, že tam necháte uteráky na viac ako pol hodiny,“ píše Mirror. Hotel s názvom H10 Salauris Palacese sa však voči kritike bráni a za týmto opatrením si stojí.

Plážové pravidlá sú čoraz prísnejšie aj u našich susedov v Poľsku. Ak si na pláži Baltského mora zapálite či otvoríte pivo, riskujete mastnú pokutu. Tie sa pohybujú vo výške od 23 až do 117 eur, píše web Polsat News. Pozor si navyše treba dať aj so svojimi domácimi miláčikmi. Pokiaľ na pláži uvidíte značku so zákazom, určite tam s nimi nechoďte, ak nechcete vyhodiť ďalšie desiatky eur von oknom.