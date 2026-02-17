V obľúbenom chorvátskom meste si už večer pivo nedáte: Chce zakázať nočné pitie alkoholu

Foto: Pexels

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Domácim prekážajú opití turisti.

Pre mnohých k dovolenke neodmysliteľne patrí aj nejaký ten drink. V populárnom chorvátskom meste Split sa ale už čoskoro sprísnia nariadenia týkajúce sa pitia alkoholu. Večer po ôsmej si ho možno nedáte už toto leto.

V chorvátskom meste večer bez alkoholu

Ako informuje Mail Online, Split je nádherným historickým mestom s rozprávkovými výhľadmi. Opití turisti však predstavujú veľký problém a domáci obyvatelia toho už majú dosť. Predstavitelia mesta sa preto rozhodli konať. Návrh na zákaz predaja alkoholu predložil primátor Tomislav Šuta v rámci zákona o obchode a pohostinstve.

Plánované obmedzenia znamenajú, že alkohol sa nebude môcť predávať medzi 20:00 a 6:00. Zákaz by mohol vstúpiť do platnosti už toto leto.

Šuta údajne reaguje najmä na dianie v okolí barov a nočných klubov v meste, kde je správanie turistov pod vplyvom často vskutku neznesiteľné. Domáci sa neraz sťažujú na to, že správanie turistov je nielen obťažujúce, ale aj nebezpečné.

Turizmus sa postupne mení

Darijo Šarić, výkonný riaditeľ spoločnosti VIP Holiday Booker, ktorá prenajíma luxusné vily, podľa Mirror vysvetlil, že Split sa pomaly, ale isto premenil na párty mesto. Chorvátsky turizmus sa ale od tejto nálepky odkláňa. Chce sa zamerať na bohaté kultúrne dedičstvo, prírodné krásy a budovať prostredie vhodné pre rodiny. Cieľom vraj nie je celkom stopnúť zábavu, ale zabávať sa zodpovedne.

Foto: Pexels

Split nie je prvým miestom, ktoré zaviedlo obmedzenia týkajúce sa alkoholu. Už v roku 2017 na chorvátskom ostrove Hvar, známom ako miesto večierkov, začali prísne postupovať proti opitým turistom a hrozili im vysokými pokutami za ich výstrelky.

Za pitie alkoholu na verejnosti hrozila pokuta do výšky až 700 eur. Turisti, ktorí sa prechádzali po uliciach mesta v plavkách, boli tiež potrestaní pokutou 600 eur a tí, ktorí nemali na sebe tričko, zaplatili 500 eur.

Zatiaľ čo Chorvátsko sprísňuje, iné destinácie rušia zákazy konzumácie alkoholu. Thajsko napríklad v minulosti oznámilo obmedzenia, ktoré znamenali úplný zákaz konzumácie alebo nákupu alkoholu medzi 14:00 a 17:00 a od polnoci do 11:00. Pokuty hrozili predajcom, ale aj konzumentom alkoholu. Koncom minulého roka sa ale pravidlá zmenili a predaj alkoholických nápojov bol povolený medzi 14:00 a 17:00 hod.

