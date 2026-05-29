Adrian dostal svoj šťastný koniec, diváci sa však netešia. Majú výčitky voči nemu aj voči televízii

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Ruža pre nevestu
Štvrtá séria pozná svoju víťazku.

V prvej sérii to bola Petrana, v druhej Stanka, v tretej Karolína a dnes už diváci poznajú aj meno víťazky štvrtej série Ruže pre nevestu. Stala sa ňou Sabina, pričom si ženích vyberal medzi ňou a Miškou. Finálová dvojica pritom mnohých prekvapila, keďže sa dlho zdalo, že mal bližšie k Mersi, s ktorou si vymenil viacero bozkov a bolo medzi nimi vždy horúco.

Pred finále prišla na Srí Lanku aj Adrianova mama Andrea. Práve tá dala prvú finálovú ružu Sabine, keďže predošlá epizóda skončila tak, že jej ju Adrian nedal a všetkých tým šokoval. Nakoniec ale všetko dobre dopadlo a v poslednom boji o Adrianove srdce sa proti sebe postavili Miška a Sabina. Vyhrať však mohla len jedna.

Nemyslia si, že sú stále spolu

Diváci VOYO zistili vopred, kto celú šou vyhral a spolu s nimi to zistili aj diváci na sociálnych sieťach. Adrianove srdce si získala Sabina, ktorú sme na víťazku tipovali už od začiatku šou aj my, keďže s ním mala najviac spoločného. Práve ona totiž kedysi pracovala ako letuška v Dubaji a priznala, že jej to chýba. Nebolo tak pochýb, že v prípade, ak by vyhrala, nemala by problém zbaliť si kufre a odísť tam s ženíchom.

 

Či to tak skutočne bolo, zatiaľ jasné nie je. Či Sabina a Adrian ostali spolu, sa diváci dozvedia až neskôr, no už teraz majú teórie o tom, ako si myslia, že tento pár skončil. „Aj tak nebudú spolu,“ zhodnotila diváčka v komentároch. „Nebude z toho nič,“ súhlasila ďalšia. „Užijú si dovolenku a potom pá pá, každý pôjde svojou cestou,“ skonštatovala tretia.

Výčitky divákov

Zdá sa tak, že diváci do tohto páru veľa nádeje nevkladajú. Nie div, keď zatiaľ ani jeden z predošlých párov nevydržal po šou spolu dlho. Napríklad v prípade Stanky a Radka sa rozchod konal prakticky už po vystúpení z lietadla. Tomáš a Petrana a Rasťo a Karolína síce vzťahom dali väčšiu šancu, no ani v ich prípade sa nedočkali happy endu.

Okrem predpovedí o konci vzťahu a výčitiek v štýle „Mala vyhrať Miška.“, ktoré sa tiež objavili v komentároch, diváci smerovali výčitky aj smerom k televízii. „Neoplatí sa to pozerať v piatok, keď to všetko prezradíte dopredu, len preto, aby si ostatní zaplatili Voyo!!!odkázala diváčka. „Prečo to tu píšete? Nie každý má Voyo a nemusíte to prezrádzať,“ znel ďalší komentár. „Všetko povedzte dopredu a bude o polovicu menšia sledovanosť. Nemusíme ani pozerať, keď už vieme, ako to dopadne,“ stálo zas v inom.

Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
