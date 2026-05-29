Adrian dostal svoj šťastný koniec, diváci sa však netešia. Majú výčitky voči nemu aj voči televízii

V prvej sérii to bola Petrana, v druhej Stanka, v tretej Karolína a dnes už diváci poznajú aj meno víťazky štvrtej série Ruže pre nevestu. Stala sa ňou Sabina, pričom si ženích vyberal medzi ňou a Miškou. Finálová dvojica pritom mnohých prekvapila, keďže sa dlho zdalo, že mal bližšie k Mersi, s ktorou si vymenil viacero bozkov a bolo medzi nimi vždy horúco.
Pred finále prišla na Srí Lanku aj Adrianova mama Andrea. Práve tá dala prvú finálovú ružu Sabine, keďže predošlá epizóda skončila tak, že jej ju Adrian nedal a všetkých tým šokoval. Nakoniec ale všetko dobre dopadlo a v poslednom boji o Adrianove srdce sa proti sebe postavili Miška a Sabina. Vyhrať však mohla len jedna.
Nemyslia si, že sú stále spolu
Diváci VOYO zistili vopred, kto celú šou vyhral a spolu s nimi to zistili aj diváci na sociálnych sieťach. Adrianove srdce si získala Sabina, ktorú sme na víťazku tipovali už od začiatku šou aj my, keďže s ním mala najviac spoločného. Práve ona totiž kedysi pracovala ako letuška v Dubaji a priznala, že jej to chýba. Nebolo tak pochýb, že v prípade, ak by vyhrala, nemala by problém zbaliť si kufre a odísť tam s ženíchom.
Či to tak skutočne bolo, zatiaľ jasné nie je. Či Sabina a Adrian ostali spolu, sa diváci dozvedia až neskôr, no už teraz majú teórie o tom, ako si myslia, že tento pár skončil. „Aj tak nebudú spolu,“ zhodnotila diváčka v komentároch. „Nebude z toho nič,“ súhlasila ďalšia. „Užijú si dovolenku a potom pá pá, každý pôjde svojou cestou,“ skonštatovala tretia.
Výčitky divákov
Zdá sa tak, že diváci do tohto páru veľa nádeje nevkladajú. Nie div, keď zatiaľ ani jeden z predošlých párov nevydržal po šou spolu dlho. Napríklad v prípade Stanky a Radka sa rozchod konal prakticky už po vystúpení z lietadla. Tomáš a Petrana a Rasťo a Karolína síce vzťahom dali väčšiu šancu, no ani v ich prípade sa nedočkali happy endu.
Okrem predpovedí o konci vzťahu a výčitiek v štýle „Mala vyhrať Miška.“, ktoré sa tiež objavili v komentároch, diváci smerovali výčitky aj smerom k televízii. „Neoplatí sa to pozerať v piatok, keď to všetko prezradíte dopredu, len preto, aby si ostatní zaplatili Voyo!!!“ odkázala diváčka. „Prečo to tu píšete? Nie každý má Voyo a nemusíte to prezrádzať,“ znel ďalší komentár. „Všetko povedzte dopredu a bude o polovicu menšia sledovanosť. Nemusíme ani pozerať, keď už vieme, ako to dopadne,“ stálo zas v inom.
