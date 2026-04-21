Obľúbená šou tento rok nebude. Vyjadrenie Zorky Hejdovej nechalo fanúšikov sklamaných

Každý rok sa diváci tešia na príval reality šou, ktorých neustále pribúda. Najdlhšie vysielajúcou je Farma, no vďaka obľúbenosti sa tiež neustále vracajú Love Island či Ruža pre nevestu. Popri nich v súčasnosti beží aj Mama, ožeň ma, ktorá sa po rokoch vrátila na obrazovky a očakáva sa tiež návrat Party Shore Slovensko, šou, ktorá mala premiéru minulý rok.
Je už tradíciou, že na viacerých projektoch spolupracovali slovenská Markíza a česká televízia Nova. Najlepším príkladom je Česko Slovenská SuperStar alebo Survivor Česko & Slovensko, no zabúdať netreba ani na Love Island. Ten moderuje Zorka Hejdová, ktorá je tiež tvárou českej verzie Ruže pre nevestu. Tento rok ju však čaká moderovanie len jedného formátu a nie preto, že by z druhého odstúpila.
Vracia sa len jedna zo šou
Po úspechu Zorky Hejdovej v šou Love Island azda nikoho neprekvapilo, že získala aj pozíciu moderátorky v českom Bachelorovi, ktorý tak má na rozdiel od slovenskej verzie za mikrofónom ženu. Zatiaľ čo však na Slovensku momentálne prebieha už štvrtá séria tohto obľúbeného formátu, česká verzia si zatiaľ vyslúžila len jednu sériu, a tak sa ponúka otázka, kedy diváci uvidia ďalšiu. Zdá sa však, že Zorka pre nich nemá dobré správy.
Najnovšie moderátorka poskytla rozhovor pre český magazín Blesk. V ňom krátko prehovorila aj o oboch šou, ktoré moderuje.
„Tuším, že tlačovka už prebehla, takže nie je žiadne tajomstvo, že na ostrov lásky poletíme, takže Love Island nás čaká v septembri, v októbri,“ prezradila Zorka najprv. Potom však prekvapivo dodala: „A to je vlastne moja jediná reality šou tento rok.“
Na otázku, aká je teda budúcnosť českej Ruže pre nevestu, mala viac neurčitú odpoveď. Povedala: „Bachelor, neviem, čo môžem, čo nemôžem povedať, sa samozrejme plánuje, ale nie je to teraz v blízkej budúcnosti.“
Zdá sa tak, že na rozdiel od slovenskej verzie česká televízia zatiaľ neplánuje vysielať novú sériu každý rok a keďže prvá séria vyšla už v roku 2024, nebude to zatiaľ ani každé dva roky.
