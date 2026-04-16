Vypadnuté ružičky Žaneta a Selina otvorene o šou: Správanie niektorých dievčat ich poriadne prekvapilo

Jana Petrejová
Ruža pre nevestu
Zažili momenty, ktoré nečakali.

Šou opäť priniesla momenty, ktoré divákov nenechali chladnými. Emócie, napätie aj nečakané rozhodnutia – presne to sprevádzalo odchod dvoch výrazných súťažiacich, Žanety Mórovskej a Seliny Čertíkovej. Kým jedna sa rozhodla vziať osud do vlastných rúk a symbolicky si ružu udelila sama, druhá zostala bez nej a musela sa so šou rozlúčiť.

Ich cesta sa síce skončila, no príbehy, ktoré si zo súťaže odnášajú, majú oveľa hlbší rozmer než len boj o lásku pred kamerami. V Teleráne obe otvorene prehovorili o svojich pocitoch, sklamaniach, ale aj o tom, čo im táto skúsenosť dala a ako ich zmenila.

Ženy ju obdivujú

Odchod Žanety Mórovskej patril k najväčším prekvapeniam posledných epizód. Nepôsobila totiž ako žena, ktorá by sa vzdávala, skôr naopak. Práve preto jej odchod otvoril množstvo otázok o tom, čo ju k takémuto rozhodnutiu viedlo. Divákom sa pri momente, keď sa postavila pred dievčatá a ženícha Adriána a zobrala do rúk bielu ružu, doslova zastavil dych.

Žanetin úmysel bol jasný. “Ja som ružu udelila pre nás všetky. Chcela som vlastne urobiť akt sebalásky a uvedomila som si, že už nemusím čakať, kým ma niekto uvidí a všimne si ma a prejaví mi lásku a pozornosť. To musím byť hlavne ja, ktorá si to všetko dám. A veľmi si želám, aby toto bolo pripomienkou pre nás všetky ženy, že nemusíme čakať,” vyslovila vypadnutá ružička dojímavé slová.

Nejedna žena sa nad tým zamyslí a uvedomí si, že na prvom mieste by mala byť sebaláska. Svedčia o tom ohlasy, ktoré má Žaneta po šou. “Silné, krásne, veľmi dlhé správy dostávam od žien, ktoré mi vyjadrujú podporu, obdiv a hlavne vďačnosť, že sa takýto silný moment ukázal v televízii,” priznala a doplnila, že do poslednej chvíle čakala, či si niektorá z dievčat nevezme bielu ružu.

Ak by sa jej ujala iná žena, pravdepodobne by Žaneta odišla aj tak. “Asi by som odišla v ten večer, ale neurobila by som to takýmto elegantným, krásnym spôsobom. Cítila som už, že tam nemám dôvod ostať,” objasnila bývalá ružička.

Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
