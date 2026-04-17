Konečne mu niekto povedal pravdu. Diváci Ruže pre nevestu tlieskajú ružičke za úprimnosť

Niektoré ružičky mu už odstúpili, iné sa neboja povedať mu pravdu do očí. Zdá sa, že tohtoročný ženích to nemá jednoduché a svojimi voľbami neulahodil všetkým súťažiacim. Kritiku jeho smerom pritom už predtým poslali aj diváci a tak nie div, že ich potešilo, keď jedna z ružičiek na rovinu povedala, čo si myslí.
„Čisté fiasko. Radšej ich vyhodil, aby neodišli samé. Pekne mu nastavujú zrkadlo, možno, že chalan zistí, prečo bol doteraz sám,“ znejú reakcie po poslednom ceremoniáli. Ešte pred ním sa však odohral iný moment, ktorý takmer otvoril Adrianovi oči a on ostal ako obarený.
Začali na neho meniť názor
„Nie je mi už sympatický, lebo posledné časti sa správa prekvapivo arogantne a tie poznámky niekedy na ženy,“ krútila nechápavo hlavou diváčka v komentároch. Ďalšia bola ešte prísnejšia: „Nikdy mi ani sympatický nebol! A teraz ukázal svoju pravú tvár, očakáva od dievčat “lojálnosť” a sám si nechá vopchať jazyk až do krku!! A zabil to chlapec tým, čo povedal Monike, keď sa rozhodla odstúpiť! Namyslený egoista! Ani sa nedivím, že baby samé odchádzajú!“
Z týchto reakcií vyplýva, že kritika zo strany divákov sa zbiera už dlhšie. V posledných epizódach však diváci videli, že to nie sú len oni, u koho sa postupne stupňoval hnev a nevhodné správanie ženícha si všimli aj samotné ružičky. Nelly totiž už má dosť toho, že si ju tam drží, hoci jej nijako neprejavuje náklonnosť a ich vzťah sa nikam oproti ostatným súťažiacim neposúva.
„To som až taká pekná, že som v top desiatke?“ spýtala sa ženícha na rovinu. Podľa jej slov jej totiž nevenoval žiaden čas, a tak nechápe, prečo je stále v šou. „Vôbec to nie je o tom,“ Adrian ju hneď uisťoval. „Neber to osobne. Všetko chce svoj čas,“ dodal. Neboli to práve najšťastnejšie vybrané slová, keďže na to Nelly pohotovo reagovala s „Ale aj môj čas je drahocenný.“
Reakcie divákov na tento moment na seba nenechali dlho čakať a snáď nikoho neprekvapí, že sa postavili na stranu Nelly. „Adrian, ona má pravdu. Kde na svete je žena, ktorej by toto nevadilo. Keď jej nechceš venovať rande, načo je tam? A hlavne sa nečuduj,“ odkázal ženíchovi napríklad jeden v komentároch.
„Znova ďalšia, ktorá povedala pravdu a jeho to prekvapuje. Som zvedavá, kedy mu to dôjde a prestane sa urážať on i ostatné baby. A hovoriť na ňu, že odrazu je úplne iná, lebo povedala pravdu – prečo by mal byť človek úplne iný len preto, lebo sa ozval?“ pýtala sa diváčka.
„Presne tak. Keď si vybral favoritky na začiatku, mal to povedať na rovinu, že chce mať program len pre ne a basta. Jednoznačne má pravdu,“ súhlasila druhá. Ďalšia rovno zhodnotila: „Neskutočne vzťahovačný, najhorší ženích fakt, a to ani nesledujem všetko, len útržky.“
