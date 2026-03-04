Kto vyhrá srdce ženícha Adriána? Podľa jeho nárokov a vkusu vyčnievajú tieto dve favoritky

Už dnes vypukne mánia okolo Ruže pre nevestu, keďže bude prvá epizóda štvrtej série odvysielaná na VOYO. My sme sa rozhodli už vopred pozrieť na jednotlivé súťažiace a ich kompatibilitu so ženíchom, keďže ho hneď na úvod bude čakať náročné rozhodnutie a on bude musieť jednej z nich venovať čiernu ružu a poslať ju domov.
V štvrtej sérii bojujú o srdce ženícha nasledujúce ženy: 30-ročná podnikateľka Laura, 27-ročná modelka Alžbeta, 27-ročná dizajnérka Monika, 33-ročná spisovateľka Žaneta, 27-ročná influencerka Soňa, 28-ročná cestovateľka Sabina, 20-ročná najmladšia účastníčka Sandy, 27-ročná majiteľka salónu Mercedes, 27-ročná študentka práva Miška, 21-ročná zubná asistentka Nelly, 29-ročná exfarmárka Niki, 25-ročná obchodná referentka Stela, 29-ročná medzinárodná školiteľka Michaela a 23-ročná DJ-ka Nikol.
Dokopy tak televízia predstavila 14 súťažiacich, zatiaľ čo v predošlých sériách ich vždy bolo až 18, s výnimkou 3. série, kde ich bolo dokopy 21. Tri súťažiace totiž prišli až neskôr počas rozbehnutej šou a Rasťo ich mohol vymeniť za tie, ktoré tam už mal. Ponechal si pritom len dve z nich a Lindita vypadla spolu s vymenenými ružičkami.
Ponúka sa tak otázka, či Adriána čaká podobné prekvapenie, alebo sa televízia rozhodla prekvapiť len divákov – buď ružičkami, ktoré spoznajú až na obrazovkách, alebo počtom, aký tu ešte nebol.
Ktorá sa k nemu hodí najviac
Adrián od momentu, kedy bol oznámený ako nový bachelor, poskytol hneď niekoľko rozhovorov. V jednom napríklad priznal, že mu nevadí, ak žena býva u rodičov, ak nemá rada teplo a trópy alebo ak nemá rada psov. Naopak nechce ženu, ktorá je stredobodom pozornosti všade, kam príde, nechce ženu, ktorá nevie variť, nechce ženu, ktorá sa kamaráti so svojimi expriateľmi, nechce ženu, ktorá pridáva sexi fotky na Instagram a nechce ženu, ktorá nechce mať deti. V prípade toho, či ju má finančne podporovať a ťahať domácnosť on, povedal, že to závisí od situácie.
V inom rozhovore zas povedal, že by mu nevadilo, ak by žena pribrala a tiež to, že nepotrebuje, aby mu mama schválila partnerku. Nemá tiež problém s tým, ak žena zarába viac ako on a na otázku, čím by ho žena dokázala zaujať, mal tiež jasnú odpoveď. „Pekným ženským prejavom, výškou, vzhľadom, charakterovými vlastnosťami,“ povedal a upresnil, že preferuje vysoké ženy.
V najdlhšom rozhovore, kde sa ženích predstavil, o sebe prezradil, že je športovo založený, rád pláva, cvičí a hrá tenis. Navyše rád cestuje a snaží sa cestovať aspoň 5 až 6-krát do roka. Má totiž rád dobrodružstvá a spoznávanie nových miest a kultúr. Okrem toho Adrián prezradil, že hoci spoznal množstvo žien z rôznych krajín, vždy ho to najviac ťahalo k Slovenkám, keďže by sa do svojej rodnej krajiny raz rád vrátil a založil rodinu.
Na otázku, čo je na Slovenkách podľa neho iné, odpovedal: „Čo mne imponuje, je to, že hovoríme rovnakým jazykom a sme kvázi vychovaní… alebo sme z rovnakého systému a to sú tie veľmi dôležité sociálne a kultúrne hodnoty.“ Čo sa týka preferencií vzhľadu, ženích priznal, že tie nemá. Nepreferuje žiadnu farbu očí ani vlasov, jednoducho hľadá ženu, ktorá bude mať ženskú energiu, bude pokojnejšia a vyspelejšia. „A určite ženy, ktoré taktiež vedia, čo chcú,“ uzavrel.
Z jeho slov tak vyplýva, že na prvý pohľad bude mať u neho šancu naozaj každá súťažiaca. Keďže je však dobrodružne a športovo založený, jednou z otázok, ktorá by mohla určiť, ktoré dievčatá sa k nemu hodia viac, bola napríklad tá, keď si mali ružičky aj on vybrať z možností bungee jumping a romantická večera. Adrián si zvolil skákanie a spolu s ním aj Sandy, exfarmárka Niki, Michaela, Alžbeta, Nikol a Monika.
Čo sa týka ružičiek, ktoré zdieľajú Adriánovu lásku k cestovaniu, vynikajú Alžbeta, Sabina a Soňa. Soňa je však Češka a nie Slovenka, ako ženích hľadá, hoci ona sama priznala, že má radšej slovenských mužov a preto sa do šou prihlásila. Alžbeta na druhej strane má ďalšiu výhodu a to tú, že sa venuje profesionálne modelingu, rovnako ako ženích, a fotila dokonca aj v Dubaji, kde on býva.
Dobrodružstvo a pohyb zas priznala, že miluje Monika, ktorá tak bude mať určite u ženícha body do plusu. Na šport a zdravý pohyb dbá aj Sandy, ktorá sa v minulosti venovala profesionálne gymnastike. Športovo založená je aj Sabina, ktorá v minulosti hrala volejbal a dnes trávi najmä čas vo fitku či pri bedmintone. Táto kráska navyše istú dobu pracovala ako letuška v Dubaji a priznala, že jej to chýba.
Mišku zas spájajú so ženíchom skúsenosti s modelingom, keďže sa mu tiež kedysi venoval. Jej menovkyňa Michaela sa vo voľnom čase venuje jóge a meditácii, takže práve ona by mohla byť tou pokojnou ženou, ktorú Adrián hľadá.
Čo sa týka nevýhod, tú by mohla mať okrem Sone napríklad aj Nikol, ktorá priznala, že sa v minulosti kvôli mužovi aj pobila, čo nie je práve obrazom pokojnej ženy, po akej ženích túži.
Zdá sa tak, že v súčasnosti sa ako najlepšie adeptky ponúkajú Sabina a Alžbeta, hoci či to bude naozaj tak, ukáže až chémia naživo, ktorú sa nedá len tak oklamať.
