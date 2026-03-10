Šokujúca smrť aj nové klamstvo v Dunaji: Holubcova krvavá hra pokračuje a Walter odhalil nečakanú stopu

Utorková epizóda priniesla odpovede na otázky, ale zároveň v divákoch vyvolala protichodné emócie. Viacero postáv to totiž momentálne nemá ľahké a čelia voľbám, ktoré rozhodujú o živote a smrti nielen ich samotných, ale aj iných ľudí. Niektorí sa s touto zodpovednosťou pasujú jednoduchšie a iných trápia výčitky svedomia.
Hoci sa zdalo, že Holubec je napravený človek, opak je pravdou. Ukázalo sa totiž, že to naďalej hrá na dve strany a poisťuje si víťazstvo, nech vojna skončí akokoľvek. V dnešnej epizóde to perfektne dokázala tragická smrť pána Garčalu, ktorému spočiatku dal nádej na druhú šancu a útek, no potom ho však dal nemilosrdne zastreliť.
Tajné plány pokračujú
Pri Holubcovi ešte ostaneme, keďže jedného problému sa oficiálne zbavil a druhý sa naskytol. Po tom, ako totiž Kudlička v zápale vášne povie Kláre, že oženiť sa s Adelou bola jeho najväčšia životná chyba, Brunovská príde s novým zákerným plánom a už nechce, aby bol otcom jej dieťaťa Holubec. Lukáš Kudlička tak už čoskoro bude postavený pred hotovú vec, nevediac, že dieťa s najväčšou pravdepodobnosťou ani nebude jeho. A súdiac podľa jeho charakteru, je málo pravdepodobné, že rovnako ako Holubec, pred Adelu položí peniaze na potrat namiesto toho, aby bol odhodlaný sa o dieťa postarať.
Holubec tak má o problém menej, keďže Adela od neho už nič nechce. Avšak, keďže Tereza opäť strkala nos tam, kde nemala, bude sa pravdepodobne musieť postarať o zalepenie očí jeho nemilovanej manželky. Tá totiž našla na stole Kučerovcov list z Hlasu odboja namiesto dobrodružného románu.
Utorková epizóda navyše ukázala, že dohady o začatí Kristíninho plánu boli zrejme správne. Walter si totiž po dôkladnom prezeraní fotiek z miesta činu samovraždy ďalšieho esesáka všimne dosť nápadné nezrovnalosti v podobe nesprávnych polôh guľky a ruky, v ktorej bola zbraň umiestnená. Je tak zjavné, že mu niekto pomohol a hoci Klaus stále hľadá nezvestnú manželku, zdá sa, že si nájde čas aj na ďalšie vyšetrovanie.
