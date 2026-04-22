Adela Vinczeová a Viktor Vincze odhalili tajomstvo: Ich dcérka dostala krásne meno

Meno dcérky Vinczeovcov už nie je tajomstvom. Známy moderátor spolu s manželkou po čase prezradili, ako svoju adoptovanú dcéru pomenovali.
Už niekoľko týždňov fungujú ako štvorčlenná rodina a ich domácnosť naplnil nový prírastok. K malému Maxovi pribudlo len pármesačné dievčatko, čím sa pre Vinczeovcov opäť otvorila kapitola adopčného procesu. Hoci ten je stále v priebehu, radosť z novej životnej etapy je z ich slov viac než zrejmá.
Meno svojej dcérky si dlhší čas nechávali pre seba, no teraz sa ho rozhodli zverejniť, a spravil tak Viktor Vincze pre denník Plus jeden Deň, ktorému prezradil, aké meno sa spolu s Adelou rozhodli vybrať.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nový člen rodiny
Rozšírenie rodiny prinieslo do ich života nielen radosť, ale aj návrat k procesom, ktoré už raz dôverne spoznali. Príchod malej dcérky prirodzene zapadol do ich každodenného fungovania a domácnosť sa rýchlo prispôsobila novému rytmu.
Po týždňoch, počas ktorých si jej meno nechávali pre seba, sa ho rozhodli prezradiť a podeliť sa o túto správu aj s verejnosťou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Aj pri druhom dieťati s informáciami narábame opatrne, keďže proces osvojenia stále prebieha. Môžeme však povedať, že naša dcéra sa volá Lujza a sme za ňu veľmi vďační. Jej príchod navyše zapadol do súrodeneckého príbehu, Maxík je jej najobľúbenejšou osobou, najviac sa teší z jeho prítomnosti, čo zase veľmi teší jeho. Pred pár dňami sme si zopakovali rodinné fotenie u skvelej fotografky Katky Šlesárovej – v rovnakom duchu ako pred tromi rokmi,” prezradil denníku Viktor Vincze.
Nahlásiť chybu v článku