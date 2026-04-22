Adela Vinczeová a Viktor Vincze odhalili tajomstvo: Ich dcérka dostala krásne meno

Foto: Instagram (viktorvincze)

Frederika Lyžičiar
Vybrali jej jedinečné meno.

Meno dcérky Vinczeovcov už nie je tajomstvom. Známy moderátor spolu s manželkou po čase prezradili, ako svoju adoptovanú dcéru pomenovali.

Už niekoľko týždňov fungujú ako štvorčlenná rodina a ich domácnosť naplnil nový prírastok. K malému Maxovi pribudlo len pármesačné dievčatko, čím sa pre Vinczeovcov opäť otvorila kapitola adopčného procesu. Hoci ten je stále v priebehu, radosť z novej životnej etapy je z ich slov viac než zrejmá.

Meno svojej dcérky si dlhší čas nechávali pre seba, no teraz sa ho rozhodli zverejniť, a spravil tak Viktor Vincze pre denník Plus jeden Deň, ktorému prezradil, aké meno sa spolu s Adelou rozhodli vybrať.

 

Nový člen rodiny

Rozšírenie rodiny prinieslo do ich života nielen radosť, ale aj návrat k procesom, ktoré už raz dôverne spoznali. Príchod malej dcérky prirodzene zapadol do ich každodenného fungovania a domácnosť sa rýchlo prispôsobila novému rytmu.

Po týždňoch, počas ktorých si jej meno nechávali pre seba, sa ho rozhodli prezradiť a podeliť sa o túto správu aj s verejnosťou.

 

„Aj pri druhom dieťati s informáciami narábame opatrne, keďže proces osvojenia stále prebieha. Môžeme však povedať, že naša dcéra sa volá Lujza a sme za ňu veľmi vďační. Jej príchod navyše zapadol do súrodeneckého príbehu, Maxík je jej najobľúbenejšou osobou, najviac sa teší z jeho prítomnosti, čo zase veľmi teší jeho. Pred pár dňami sme si zopakovali rodinné fotenie u skvelej fotografky Katky Šlesárovej – v rovnakom duchu ako pred tromi rokmi,” prezradil denníku Viktor Vincze.

Láska sa znásobila

Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac