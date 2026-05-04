Adela Vinczeová o živote s mladším mužom: Vek vôbec nerieši, no je vlastnosť, ktorú si nevie vynachváliť

Vzťahy sa často posudzujú podľa veku partnerov, no v skutočnosti rozhodujú úplne iné kvality. Dôležitejšie než čísla sú spoľahlivosť, zodpovednosť a schopnosť byť pre toho druhého skutočnou oporou.
Moderátorka a už dvojnásobná mama malej Lujzy a malého Maxíka Adela Vinczeová v poslednom čase hovorí aj o menej viditeľných stránkach svojho života. Priznala, že materstvo pre ňu nebolo automaticky naplnené len radosťou, ale sprevádzali ho aj vnútorné pochybnosti a náročné obdobia, no o to viac si dnes váži stabilitu a istotu, ktorú má doma.
Pre magazín Život sa rozpovedala aj o svojom manželstve, otvorila aj tému vekového rozdielu a pomenovala, čo v skutočnosti rozhoduje o fungujúcom vzťahu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Vek nie je podstatný, rozhodujú vlastnosti
Na otázku, či má mladší manžel viac energie alebo prináša špecifické výhody, odpovedala pragmaticky. Vníma to skôr cez konkrétne vlastnosti než cez vek ako taký. „Ja ani nevnímam nejaké výhody mladšieho manžela, ale skôr zorganizovaného manžela, ktorý sa vie postarať, je zodpovedný a ktorému nemusíte nič pripomínať. Viktor sa vie postarať o deti bez toho, aby musel dostávať inštrukcie od manželky,“ prezradila.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„V mnohom je dokonca zdatnejší. Je to manžel, ktorý je absolútnou skalou, oporou. A ja vlastne nevnímam, koľko má rokov. Ale mať takého manžela doma – to je absolútna výhoda, samozrejme. A niekedy rozmýšľam, či mu to dostatočne oplácam ja svojimi schopnosťami,“ dodala. Ukazuje sa tak, že nejde o rozdiely medzi partnermi, ale o stabilitu a istotu, ktorú si vo vzťahu dokážu vytvoriť.
Nahlásiť chybu v článku