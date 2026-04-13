Viktor Vincze prehovoril o definitívnom konci. Hoci ho to stálo peniaze aj odriekanie, lúči sa

Jana Petrejová
Je to preňho veľká rana.

Viktor Vincze patrí k tým tváram slovenského šoubiznisu, ktoré si diváci spájajú nielen s profesionalitou, ale aj s emóciou a prirodzenosťou. O to silnejšie pôsobí jeho najnovšie priznanie, v ktorom otvorene hovorí o tom, že sa lúči s niečím, čo bolo dlhé roky dôležitou súčasťou jeho života.

V jeho slovách cítiť nostalgiu, ale aj tichú bodku za kapitolou, ktorá ho formovala pracovne aj osobnostne. A hoci by si mnohí mysleli, že mu veľmi chýba televízia, predsa len je tu niečo iné, čo oplakáva viac, ako Viktor Vincze prezradil v rozhovore pre Topky.

Strata s názvom pilotovanie

Na otázku, či mu chýba televízia alebo pilotovanie, má jasnú a okamžitú odpoveď. “Určite pilotovanie. To je vec, ktorá ma stála veľa energie, času, peňazí a odriekania. Zrazu je to preč a možno už navždy bude preč, čiže to je niečo, s čím sa vysporadúvam,” vyšiel s pravdou von bývalý markizácky moderátor o tom, ako si to musel vydrieť.

Mrzí ho tiež fakt, že v porovnaní so skúsenejšími pilotmi má nevýhodu. “Predsa len mám už nejaký vek a samozrejme, že nie som pred dôchodkom, ale ja nie som extrémne skúsený pilot, čiže aj kapitáni, ktorí sa po 5 rokoch vracali po covide, tak sa mohli vrátiť, lebo mali tisíce nalietaných hodín. Ja ich nemám, ja som stále začiatočník, ktorý po 5 – 6 rokoch, keď deti odrastú a chcel by som sa vracať, tak to bude možno problematické. Takže tak nejako sa s tým mentálne lúčim,” objasnil Viktor Vincze.

Čo sa týka samotnej televízie, vôbec mu nechýba byť na televíznych obrazovkách. Ako sám poznamenal, to nie je jeho identita. Je mu však ľúto vzťahov s určitými ľuďmi, no ako sa zdá, celkom rýchlo sa z toho otriasol. Napriek tomu, že už nejaký čas nie je v Markíze, tanečnú šou Let’s Dance si veľmi rád pozrie.

Šou ostali verní

Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac