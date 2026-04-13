Viktor Vincze prehovoril o definitívnom konci. Hoci ho to stálo peniaze aj odriekanie, lúči sa

Viktor Vincze patrí k tým tváram slovenského šoubiznisu, ktoré si diváci spájajú nielen s profesionalitou, ale aj s emóciou a prirodzenosťou. O to silnejšie pôsobí jeho najnovšie priznanie, v ktorom otvorene hovorí o tom, že sa lúči s niečím, čo bolo dlhé roky dôležitou súčasťou jeho života.
V jeho slovách cítiť nostalgiu, ale aj tichú bodku za kapitolou, ktorá ho formovala pracovne aj osobnostne. A hoci by si mnohí mysleli, že mu veľmi chýba televízia, predsa len je tu niečo iné, čo oplakáva viac, ako Viktor Vincze prezradil v rozhovore pre Topky.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Strata s názvom pilotovanie
Na otázku, či mu chýba televízia alebo pilotovanie, má jasnú a okamžitú odpoveď. “Určite pilotovanie. To je vec, ktorá ma stála veľa energie, času, peňazí a odriekania. Zrazu je to preč a možno už navždy bude preč, čiže to je niečo, s čím sa vysporadúvam,” vyšiel s pravdou von bývalý markizácky moderátor o tom, ako si to musel vydrieť.
Mrzí ho tiež fakt, že v porovnaní so skúsenejšími pilotmi má nevýhodu. “Predsa len mám už nejaký vek a samozrejme, že nie som pred dôchodkom, ale ja nie som extrémne skúsený pilot, čiže aj kapitáni, ktorí sa po 5 rokoch vracali po covide, tak sa mohli vrátiť, lebo mali tisíce nalietaných hodín. Ja ich nemám, ja som stále začiatočník, ktorý po 5 – 6 rokoch, keď deti odrastú a chcel by som sa vracať, tak to bude možno problematické. Takže tak nejako sa s tým mentálne lúčim,” objasnil Viktor Vincze.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Čo sa týka samotnej televízie, vôbec mu nechýba byť na televíznych obrazovkách. Ako sám poznamenal, to nie je jeho identita. Je mu však ľúto vzťahov s určitými ľuďmi, no ako sa zdá, celkom rýchlo sa z toho otriasol. Napriek tomu, že už nejaký čas nie je v Markíze, tanečnú šou Let’s Dance si veľmi rád pozrie.
Nahlásiť chybu v článku