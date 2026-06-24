Kvíz: Rozumieš ľuďom v Košicoch? Už 1. otázka odhalí, či si dzivý, abo či si dakus mimo

Vynechali sme menej známe a zriedkavo používané nárečové výrazy, rovnako aj celé vety v nárečí, ktoré nie sú pre mesto úplne typické. Naopak, pridali sme pár výrazov, ktoré síce označujú špecifické lokality, no každý obyvateľ mesta bude ihneď vedieť, o ktorých miestach je reč.
Ak si v meste prezývanom „metropola východu“ prežil aspoň niekoľko rokov, alebo pochádzaš z mesta či obce, ktorá je na východnom Slovensku, plný počet bodov by pre teba naozaj nemal byť problém. A ak nie, môžeš si aspoň overiť, koľko bežne používaných slov dokážeš správne preložiť do spisovnej slovenčiny.
Pri tvorbe dnešného kvízu nám pomohla stránka Nárečie, ako aj košický slovník. Koľko bodov sa ti podarí získať?
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