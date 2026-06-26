Vyše 300-tisíc Slovákov má čas už len do konca júla: Dane treba zaplatiť, ďalší odklad už nebude

Daňovníkom, ktorí si na jar predĺžili lehotu na podanie daňového priznania, sa čas kráti. Odložené daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2025 musia podať najneskôr do utorka 30. júna 2026.
V rovnakom termíne je splatná aj daň, prípadne je potrebné požiadať správcu dane o odklad platenia alebo o splátkový kalendár. Finančná správa upozorňuje, že ide o konečný zákonný termín, ktorý už nie je možné ďalej predĺžiť. Možnosť odložiť si podanie daňového priznania do konca júna využili daňovníci, ktorí oznámenie o predĺžení lehoty doručili finančnej správe najneskôr do 31. marca 2026.
Podľa údajov finančnej správy už za zdaňovacie obdobie roka 2025 eviduje viac ako 1,1 milióna podaných daňových priznaní. Svoju povinnosť však musí do konca júna splniť ešte viac ako 336-tisíc daňovníkov, ktorí využili možnosť odkladu. Osobitný režim sa týka daňovníkov s príjmami zo zahraničia.
Nenechávajte to na poslednú chvíľu
Tých je podľa finančnej správy 17 209 a lehotu na podanie daňového priznania si mohli predĺžiť až do 30. septembra 2026. Platí však, že zahraničné príjmy musia byť v daňovom priznaní skutočne uvedené. Ak by sa tak nestalo, správca dane môže postupovať podľa zákona a uložiť sankciu za oneskorené podanie daňového priznania. Lehota na podanie odloženého daňového priznania je zároveň aj termínom splatnosti dane.
Finančná správa zároveň vyzýva daňovníkov, aby podanie priznania ani úhradu dane nenechávali na poslednú chvíľu. Právnické osoby a podnikatelia registrovaní na daň z príjmov majú povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky, preto elektronicky podávajú nielen daňové priznanie, ale aj prípadnú žiadosť o odklad platenia dane alebo o splátkový kalendár.
Fyzické osoby, ktoré elektronickú komunikáciu povinnú nemajú, môžu daňové priznanie podať aj v papierovej forme, osobne alebo poštou. Ak daňovník nie je schopný uhradiť daň v zákonnej lehote, môže požiadať o odklad platenia dane alebo o jej splácanie. Finančná správa odporúča podať takúto žiadosť čo najskôr, ideálne ešte pred uplynutím lehoty splatnosti.
Schválenie odkladu alebo splátkového kalendára však nie je automatické. Správca dane môže žiadosti vyhovieť len v prípade, že daňovník preukáže splnenie niektorej zo zákonných podmienok. Môže ísť napríklad o situáciu, keď by zaplatením dane bola ohrozená výživa daňovníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu, keď nastal pokles príjmov v dôsledku mimoriadnej situácie, keď by úhrada dane mohla viesť k platobnej neschopnosti alebo existujú iné závažné a preukázateľné dôvody brániace úhrade dane v stanovenej lehote.
Pre daňovníkov, ktorým po podaní odloženého daňového priznania vznikne daňový preplatok, je dobrou správou, že správca dane im ho vráti najneskôr do 7. augusta 2026. Aj pri odložených daňových priznaniach zostáva zachovaná možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi alebo rodičom.S blížiacim sa konečným termínom finančná správa posilňuje aj svoje služby.
Call centrum bude v pondelok 29. júna k dispozícii do 19.00 hodiny a v utorok 30. júna až do polnoci. Predĺžené budú aj úradné hodiny daňových úradov. V posledný deň lehoty budú podateľne a klientske zóny otvorené od 8.00 do 17.00 hodiny.
Nahlásiť chybu v článku