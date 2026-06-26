Rusi stoja v kolónach, hromadne opúšťajú Krym. Zaviedli tam odstávky elektriny, problémom je aj palivo

Rusi utekajúci z Krymu a stojaci v kolónach

Foto: X/Dárek pro Putina

Lucia Mužlová
TASR
SITA
Vojna na Ukrajine
Krym je v problémoch.

Ukrajincom sa v posledných dňoch darí zasahovať ciele hlboko na ruskom území. Úrady na Kryme plánujú zaviesť ďalšie rozsiahle odstávky dodávok elektriny, aby zabránili preťaženiu siete po predchádzajúcich ukrajinských úderoch. Oznámil to vo štvrtok Moskvou dosadený gubernátor Sergej Aksjonov.

„Energetická infraštruktúra bola poškodená nepriateľskými útokmi. V dôsledku toho budú na celom Kryme zavedené dočasné odstávky elektriny,“ napísal Aksjonov na Telegrame deň po tom, ako ukrajinské údery v stredu spôsobili masívne výpadky v najväčšom krymskom meste Sevastopoľ. V dôsledku útokov na ropné rafinérie polostrov zároveň čelí obrovským problémom s nedostatkom palív a pohonných hmôt.

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Dočasné odstávky budú podľa gubernátora zavádzané „selektívne a podľa potreby“, ale nešpecifikoval, ktorých oblastí sa dotknú. Energetická spoločnosť Krymenergo oznámila, že cieľom dočasných obmedzení je predísť preťaženiu elektrickej siete, pričom presné hodinové harmonogramy zatiaľ nie sú k dispozícii.

Na sociálnych sieťach sa šíria videá, ktoré zobrazujú ruských dovolenkárov, ktorí predčasne ukončujú svoje pobyty a chcú sa dostať z oblasti von. Na výjazde z okupovaného Krymu sa vytvorili kilometrové rady vozidiel a veľké množstvo ľudí čaká na opustenie polostrova. Dopravná zápcha na moste cez Kerč pokračuje.

Problém je aj s palivom

Pre domáci trh v Rusku sú zabezpečené dostatočné zásoby paliva, oznámil v piatok podpredseda ruskej vlády Alexandr Novak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

„Na trhu máme dostatok paliva,“ zdôraznil Novak. Súčasne však priznal, že úrady zvažujú možnosti krátkodobého zákazu exportu nafty, ktorý by mal trvať niekoľko mesiacov. Toto opatrenie je podľa neho potrebné zaviezť vzhľadom na „zabezpečenie väčších dodávok“. Možnosť zákazu vývozu nafty posúdi v piatok (26. júna) pracovná skupina, ktorá sa bude zaoberať situáciou na trhu s palivami.

Vojna na Ukrajine
Ilustračné foto: SITA/AP

Keby k zákazu vývozu nafty došlo, táto surovina by sa tak pridala k benzínu a leteckému palivu, na ktoré už úplný zákaz exportu z Ruska platí. V stredu Novak vyhlásil, že prioritou je zaistenie dostatku paliva pre poľnohospodársky sektor pri zbere úrody.

Znepokojenie na ruskom trhu s palivami viedlo podľa ruského vicepremiéra k umelému nárastu dopytu približne o 20 až 30 percent. V tejto súvislosti poznamenal, že úrady prepracúvajú logistiku trhu s palivami, aby pokryla dopyt. „Logistické siete sa v súčasnosti reorganizujú tak, aby zodpovedali potrebám. Obnovenie rovnováhy na trhu potrebuje určitý čas,“ dodal.

Rusko má podľa Novaka prebytok nafty, pričom o zákaze vývozu sa diskutuje s cieľom zvýšiť dodávky pre domáci trh. „Máme prebytok nafty, takže na zvýšenie domácej ponuky a doplnenie zásob postačí niekoľko mesiacov,“ dodal minister.

Tento týždeň zaviedli obmedzenia na predaj pohonných látok vo viacerých oblastiach Ruskej federácie, od uplynulej nedele úplne zastavili predaj paliva pre širokú verejnosť na anektovanom Kryme. Zavádzaniu týchto obmedzení predchádzali systematické útoky ukrajinských dronov na viaceré ruské ropné rafinérie a ďalšie zariadenia palivovej infraštruktúry.

Ukrajina opäť zasiahla dôležitý chemický závod Azot

Ukrajina počas rozsiahlych dronových útokov z noci na piatok zasiahla už druhý raz v priebehu dvoch týždňov chemický závod v ruskej Tulskej oblasti, uvádzajú ruské i ukrajinské orgány na platforme Telegram. Oblastný gubernátor Dmitrij Miľajev spresnil, že došlo k zásahu a poškodeniu zariadenia v meste Novomoskovsk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Viaceré médiá uviedli, že išlo o chemický závod Azot, ktorý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil za kľúčový pre ruskú produkciu výbušnín. Azot je považovaný za jedného z najväčších ruských výrobcov amoniaku a dusíkatých hnojív a Ukrajina ho zasiahla aj 14. júna, tvrdí Zelenskyj.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Foto: SITA/AP

Miľajev informoval, že pri útokoch bolo poškodené aj elektrické vedenie v oblasti a jedna žena utrpela zranenia.

Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že zneškodnilo 660 dronov v 12 ruských regiónoch a na polostrove Krym, ktorý Moskva anektovala v roku 2014.

Ukrajina v roku 2026 zintenzívnila dronové útoky hlboko na území Ruska, pričom sa snaží spôsobiť ekonomické škody a oslabiť schopnosť Moskvy pokračovať vo vojne. Zameriava sa najmä na ropné rafinérie, terminály a prístavy či priemyselné objekty. V niektorých prípadoch zaútočila na tie isté zariadenia len s odstupom niekoľkých dní či týždňov, aby tak zastavila obnovu ich činnosti.

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