Dôchodky prichádzajú so zmenou. Od júla bude ich vybavovanie prísnejšie, zaváži necelých 18 eur

Spisovanie žiadostí o dôchodok prebieha na pobočkách Sociálnej poisťovne. Skôr než tam však zamierite, mali by ste sa uistiť, že spĺňate všetky podmienky nároku. Obzvlášť keď chcete odísť do predčasného dôchodku, keďže v takom prípade je pre vás júl kľúčovým obdobím.
Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe skôr, ako dovŕši svoj dôchodkový vek. Môže pomôcť najmä tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je málo pravdepodobná alebo si dlhodobo prácu nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie, informuje Sociálna poisťovňa.
Kto má nárok na predčasný dôchodok
V prípade, že zvažujete odchod do predčasného dôchodku, mali by ste vedieť, že pravidlá sú v tomto prípade prísnejšie ako pri klasickom starobnom dôchodku. Od 15. mája 2024 sú v platnosti tri podmienky. Nárok na predčasný dôchodok vám vznikne, ak:
- ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia,
- chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali potrebné odpracované obdobie a
- suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Práve posledná spomínaná podmienka je v týchto dňoch najviac relevantná. Suma životného minima sa totiž každý rok upravuje a zvyšuje.
Mení sa dôležitá suma
Suma vášho predčasného starobného dôchodku ku dňu, kedy požiadate o jeho priznanie, ešte pár dní musí byť najmenej 454,70 eura mesačne, čo je viac ako 1,6-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Táto suma platí od 1. júla 2025 a už čoskoro ju tak nahradí nová, ktorá už je známa.
Na túto dôležitú informáciu upozorňuje aj Sociálna poisťovňa, ktorá oznamuje: “Suma životného minima, a teda aj jej 1,6-násobok pre vypočítanie minimálnej sumy predčasného starobného dôchodku, sa každý rok mení. Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.”
Od 1. júla 2026 táto hranica stúpne na 472,35 eura mesačne. Suma životného minima totiž stúpne z aktuálnych 284,13 eura na 295,22 eura mesačne, čo predstavuje nárast o 3,9 percenta.
Rozdiel oproti minulému roku tak predstavuje 17,65 eura, teda necelých 18 eur. Na prvý pohľad sa môže zdať zanedbateľný, no napriek tomu v mnohých prípadoch zaváži a spôsobí, že penzistom, ktorí splnia podmienky veku aj odpracovaných rokov, nevznikne nárok na predčasnú penziu.
Ako zmena životného minima ešte ovplyvní seniorov
Ide tak o jeden z mála negatívnych postihov, ktoré zvyšovanie životného minima seniorom prináša. Ako sme vás totiž informovali v článku, ovplyvňuje tiež výšku minimálnych dôchodkov. Tie majú podľa odborníkov zabezpečiť aspoň základnú životnú úroveň seniorov, ktorí počas života zarábali menej alebo odvádzali nižšie sumy do systému. Nárok na ne vzniká po odpracovaní najmenej 30 rokov.
Vyššie penzie začnú platiť od januára budúceho roka. Seniori s najmenej 30 odpracovanými rokmi by mali dostať o 16 eur mesačne viac než dnes. Ľuďom, ktorí pracovali 40 rokov, stúpne minimálny dôchodok zo súčasných 484 eur na približne 503 eur. Penzisti so 45 odpracovanými rokmi si polepšia približne o 20 eur mesačne.
Druhým veľkým vplyvom na penzistov je zmena, ktorá sa dotýka tých dôchodcov, ktorí peniaze nielen poberajú, ale zároveň o nich aj prichádzajú z dôvodu exekučných zrážok. Od spomínanej sumy 295,22 eura mesačne sa totiž odvíja takzvaná nepostihnuteľná hodnota (suma, ktorú exekútor poručníkovi nesmie vziať), vďaka čomu dôchodcom zostane na účtoch viac hotovosti na pokrytie bežných nákladov, ako sú potraviny či energie.
Zároveň, keďže sa životné minimum zvyšuje, môže nastať situácia, keď penzistovi po odrátaní exekučných zrážok neostane výška chránenej sumy a v takomto prípade sa mu tieto zrážky dočasne pozastavia.
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