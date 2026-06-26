Prinášame rady, ako sa schladiť v horúčavách: Vetrať treba ráno, extrémne ľadové nápoje nepomôžu (prehľad)

Slovensko aktuálne zažíva mimoriadne horúce počasie a bude ešte horšie. Podľa predpovedí môžu teplomery cez víkend na niektorých miestach ukazovať až 40 stupňov Celzia a prinášame vám preto rady, ako sa v takomto počasí schladiť.
Extrémne horúčavy sa stávajú štandardom letných sezón a čoraz viac zaťažujú zdravie ľudí, mestá aj infraštruktúru. Kľúčom k zvládnutiu horúčav má byť podľa Európskeho klimatického paktu kombinácia zelene, efektívneho hospodárenia s vodou, tienenia a priemyselného urbanistického plánovania.
Klimatológovia tvrdia, že tu nie sú žiadne signály toho, že by mal nastať návrat k chladnejšiemu letu. Toto leto bude na Slovensku podľa Pavla Faška zo SHMÚ dokonca ešte teplejšie, než je dlhodobý priemer.
Dôsledky extrémnych horúčav pocítia pritom najmä obyvatelia miest. Asfaltové a betónové povrchy totiž počas dňa absorbujú teplo a v noci ho postupne uvoľňujú. V hustej zástavbe sa byty ochladzujú oveľa pomalšie než domy, ktoré sú obklopené zeleňou.
Vetranie treba správne načasovať
Tropické dni, keď je nad 30 stupňov Celzia či tropické noci, keď je teplota nad 20 stupňov Celzia, predstavujú v dlhších sériách aj zdravotné riziko. Záťažou je to pritom aj pre zdravých ľudí, no najviac ohrozené sú deti a chronicky chorí pacienti.
Odborníci preto radia, ako ochrániť domácnosť pred prehrievaním. Odporúčajú najmä vonkajšie tienenie, teda žalúzie, rolety či markízy, ktoré dokážu znížiť teplotu v interiéri lepšie než vnútorné tienenie. Najlacnejším a dôležitým opatrením je správne vetranie, tvrdí Dušana Dokupilová z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV.
„Vetráme najmä v noci a nadránom, keď sú teploty najnižšie. Ak je vonkajšia teplota nižšia ako vnútorná, môžeme vetrať dlhšie a ochladiť aj steny bytu. Počas dňa je vhodné vetrať len krátko, aby sme vymenili vzduch bez prehrievania interiéru,“ odporúča Dokupilová. Zároveň je podľa nej dôležité aj obmedzenie zdrojov tepla v domácnosti. To znamená, že sporák je ideálne používať skôr ráno alebo večer, keď vieme teplo odviesť von.
Význam má podľa jej slov aj znižovanie „skrytých“ zdrojov tepla, ako sú staršie elektrospotrebiče či žiarovky, ktoré je možné nahradiť úspornejšími alternatívami. Pomôcť zároveň môže aj úprava interiéru, napríklad odstránenie kobercov. Dlažba a parkety totiž pôsobia v lete chladnejšie. „Dobrým a lacným riešením je aj ventilátor, ktorý je však vhodné nasmerovať na stenu, nie priamo na telo,“ doplnila Dokupilová.
Tí šťastnejší majú namontovanú klimatizáciu, ktorá sa pomaly stáva štandardom v slovenských domácnostiach, bez ktorej je v niektorých lokalitách mimoriadne náročné zvládnuť leto. Pri klimatizácii je pritom mimoriadne dôležité jej umiestnenie, píše Denník N.
Pravidelný pitný režim
Dôležitou zásadou je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov.
Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Najzraniteľnejšími miestami počas horúčav však zostávajú mestá. V zastavaných oblastiach bývajú teploty aj o niekoľko stupňov vyššie. Ak ide o ochladzovanie miest, tak sú podľa ambasádorky Európskeho klimatického paktu Daniely Piršelovej najefektívnejšie dlhodobé a strategické opatrenia, ktoré prepájajú viacero oblastí, od zelene cez tienenie až po hospodárenie s dažďovou vodou a úpravy budov, tak, aby sa menej prehrievali.
Dôležité pritom je, aby mestá poznali najviac prehrievané lokality aj najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Investície tak bude možné smerovať tam, kde budú mať najväčší efekt. Piršelová v tomto zmysle oceňuje práve mestá, ktoré vysvetľujú súvislosť medzi klimatickou zmenou a horúčavami a informujú obyvateľov o konkrétnych opatreniach.
Snažte sa aj variť v ranných hodinách, vyhýbať sa ťažkým a sladkým jedlám a nápojom. Pomôcť môžu pravidelné studené sprchy, obklady, ale aj zatienené okná. Dobrý tip je aj ochladiť si ruky. Studenú vodu je potrebné púšťať na miesta, kde máme najširšie cievy a ochladzovať aj niekoľko minút. Nápoje by nemali byť extrémne studené, lepšia voľba sú napríklad letné nesladené čaje.
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