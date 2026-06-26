Bez práce bude 100-tisíc ľudí, zatvoria sa aj 4 závody. Známa automobilka avizuje veľké škrty

Fabrika Volkswagen

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
Nemecký Volkswagen pokračuje v škrtoch. Najnovšie odhady vravia až o 100 000 pracovných miestach.

Nemecká automobilka Volkswagen pokračuje v rozsiahlej transformácii, ktorá by sa mohla dotknúť desaťtisícov zamestnancov. Generálny riaditeľ Oliver Blume chce v najbližších rokoch znížiť počet pracovných miest vo firme až o 100 000 a zavrieť 4 fabriky v Nemecku.

Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na nemecký magazín Manager Magazin. Podľa jeho informácií plánuje vedenie koncernu zároveň ukončiť výrobu v štyroch závodoch v Nemecku a výrazne znížiť investície počas nasledujúcich piatich rokov.

V pláne už od jari

Oliver Blume už v minulosti avizoval ďalšie znižovanie nákladov. Automobilka už niekoľko mesiacov realizuje rozsiahly plán úsporných opatrení. Na jar oznámila, že do roku 2030 zruší v Nemecku približne 50-tisíc pracovných miest. Ďalšie rušenie pracovných miest zasiahne aj prémiové značky Audi a Porsche, ako aj softvérovú dcérsku spoločnosť Volkswagenu Cariad.

Výroba v spoločnosti Volkswagen
Ilustračná foto: TASR – Jakub Kotian

Ešte koncom minulého roka sa zároveň dohodla s odborovými organizáciami na postupnom zániku 35-tisíc pracovných pozícií v krajine do konca desaťročia. Cieľom opatrení je znížiť náklady približne o 15 miliárd eur ročne. Automobilka zároveň oznámila, že jej čistý zisk za minulý rok medziročne klesol približne o 44 percent.

Magazín zároveň uvádza, že automobilka v budúcnosti plánuje ukončiť výrobu vo svojich závodoch v Hannoveri, Zwickau a Emdene. Výroba by sa mala skončiť aj v závode značky Audi v Neckarsulme po tom, ako sa prestanú vyrábať súčasné modely.

Americké clá aj čínska konkurencia

Za nepriaznivými hospodárskymi výsledkami stojí kombinácia viacerých faktorov. Spoločnosť čelí dôsledkom amerických ciel, rastúcej konkurencii čínskych výrobcov aj vysokým nákladom na transformáciu a reštrukturalizáciu, najmä v prípade značky Porsche.

Vlani Volkswagen dosiahol čistý zisk 6,9 miliardy eur, čo predstavuje najslabší výsledok od roku 2016, keď koncern výrazne zasiahol škandál s manipuláciou emisných testov dieselových vozidiel.

Jedným z najväčších problémov Volkswagenu naďalej zostáva vývoj predaja na zahraničných trhoch. Dodávky vozidiel zákazníkom medziročne klesli približne o štyri percentá na niečo vyše dvoch miliónov áut. Najvýraznejší pokles zaznamenala automobilka v Číne, ktorá patrí medzi jej najdôležitejšie trhy. Predaj sa tam prepadol až o 20 percent. Slabšie výsledky Volkswagen evidoval aj v Spojených štátoch.

Masívne prepúšťanie a tlak na znižovanie nákladov patria k najzásadnejším zásahom do fungovania Volkswagenu v jeho novodobej histórii. Vedenie automobilky očakáva, že tieto opatrenia pomôžu stabilizovať finančnú situáciu a pripraviť koncern na obdobie zvýšenej konkurencie, ako aj pokračujúcej transformácie smerom k elektromobilite.

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