Na týchto kúpaliskách sa radšej nekúpte: Zverejnili miesta so zlou kvalitou vody

Foto: TASR/UVZSR

Roland Brožkovič
TASR
Zvýšené zdravotné riziko hygienici odhalili na viacerých kúpaliskách.

Letná sezóna je dňoch v plnom prúde a Slovensko zazíva extrémne horúce počasie. Mnohých to preto ťahá k vode. Nie je však jedno, ktoré kúpaliská navštívite a treba si dať pozor na kvalitu vody, aby sa ďalšie dni nezmenili na nočnú moru.

Úrad verejného zdravotníctva SR preto bude celé leto monitorovať vodné plochy na našom území a my o tom budeme pravidelne informovať. Počas tohtoročnej kúpacej sezóny bude monitorovaných celkovo viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie. Povolenie na prevádzku malo na konci 26. kalendárneho týždňa 115 umelých kúpalísk a 391 bazénov. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská.

Znížená priehľadnosť vody bola zistená na vodnej nádrži Lipovina – Bátovce, Duchonka a Kanianka. Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa.

Viacero nevhodných kúpalísk

Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom pre Štrkoviskové jazero Kava Komárno a Plážové kúpalisko Jazero v Košiciach. Dôvodom sú zvýšené hodnoty ukazovateľa cyanobaktérie.

Mapa kúpalísk
Foto: UVZSR

Rovnako pre Ružín (Počkaj Beach), kde bola zaznamenaná zhoršená kvalita vody na kúpanie, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias.

Na základe ostatných laboratórnych výsledkov prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na Ružín (SKI), Štrkovisko Čaňa, rekreačná oblasť Gazárka Šaštín Stráže. „Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ upozornil ÚVZ.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) zároveň vykonávajú vlastný odber a analýzy vzoriek na kontrolu kvality vody na kúpanie. Na umelých kúpaliskách kontrolujú fyzikálne a chemické ukazovatele – teplota a pH vody, obsah chlóru, ďalej mikrobiologické ukazovatele na prítomnosť niektorých mikroorganizmov, ako napríklad E. coli alebo črevné enterokoky, ako aj biologické ukazovatele – napríklad riasy, cyanobaktérie či bičíkovce.

V rámci štátneho zdravotného dozoru sa RÚVZ v tejto kúpacej sezóne zamerajú na vybraných umelých kúpaliskách na cielený monitoring prítomnosti améb. „Ide o bazény a kúpaliská v zariadeniach, pri ktorých možno vzhľadom na ich charakter, prevádzkové podmienky alebo predchádzajúce zistenia predpokladať vyššie riziko výskytu améb,“ priblížil úrad.

Kontrolujú to aj prevádzkovatelia

Kvalitu vody na kúpaliskách pravidelne kontrolujú aj ich prevádzkovatelia. Výsledky kontrol sú povinní predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V prípade nedostatkov v kvalite sú okrem toho povinní bezodkladne situáciu oznámiť RÚVZ, a to vrátane opatrení vykonaných na zlepšenie kvality vody na kúpanie. Frekvencia kontroly kvality vody v bazénoch je pre jednotlivé ukazovatele rôzna.

Prírodné vodné plochy, ktoré nemajú prevádzkovateľa a majú tzv. neorganizovanú rekreáciu, sledujú RÚVZ v časových odstupoch podľa ich dôležitosti pre rekreáciu. Ak ide o lokality s vyššou návštevnosťou, kontroly sú vykonávané pravidelne každé dva týždne. Ak ide len o príležitostne využívané vodné plochy, kontroly sú vykonávané orientačne.

ÚVZ SR pripravil pre verejnosť interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách, ktoré sú dostupné na jeho webe.

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