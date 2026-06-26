Dara Rolins si zaspomínala na ikonické momenty kariéry. Televízia ju vyformovala ako speváčku aj osobnosť

Speváčka Dara Rolins

Foto: Instagram.com/dararolins_vermi

Jana Petrejová
Speváčka prehovorila o rokoch pôsobenia v televízii.

Dara Rolins patrí už celé desaťročia medzi stálice slovenskej aj českej hudobnej scény a jej meno je neoddeliteľne späté aj s televíziou Markíza, ktorá ju sprevádza prakticky od začiatkov jej kariéry. 

Pri príležitosti 30. výročia televízie, ktoré si Markíza pripomenie v auguste tohto roka, bola speváčka pozvaná do narodeninovej obývačky, kde na ňu čakala poriadna dávka spomienok. Pozrela si archívne zábery z rôznych období jej kariéry – od tých ikonických až po menej známe momenty a zareagovala na niektoré z nich, ako si na ne spomína.

SuperStar, archívne zábery aj spomienky na roky spolupráce

Spevácku divu pokojne možno nazvať “Markizáčkou”, keďže je s televíziou intenzívne spojená. “Máme spolu životný, dlhodobý a veľmi blízky vzťah,” priznala Dara Rolins o televízii, ktorá začala vysielať v roku 1996. Hoci si speváčka nepamätá presne na prvú reláciu či šou televízie, kde vystúpila, Markízu si spája hlavne s jednou súťažou.

“Ježiš, to je prehistorická doba. Teraz ti presne nepoviem, o čo išlo, o aký program alebo šou. Ja mám spojené s tým účinkovanie v SuperStar, lebo to mi prišlo, že tam sa to zadelilo, lebo tam sa máme radi s Markízou a náš vzťah sa prehlboval a pokračoval,” uviedla Dara.

Nechýbal ani archívny záber, ktorý zachytáva rozhovor s Darou. “To moje obočie a nos. Prešla som si premenami od tej doby a toto je dôkazný materiál toho, že to som ani takto dlho so žiadnym frajerom nebola,” dodala s úsmevom.

Jednou z najvýznamnejších udalostí v histórii Televízie Markíza bol Deň otvorených dverí, ktorý každý rok prilákal stovky návštevníkov. “Bol to veľmi originálny počin od televízie. Do tej chvíle nič také vlastne nebolo a neexistovalo. Markíza má vo zvyku robiť takéto wow efekty,” poznamenala speváčka, podľa ktorej trend televízií ide do úzadia a presunulo sa to cez sociálne siete.

Vystúpenie Dary Rolins
Foto: SITA

Radšej má osobný kontakt

Dnes si už vieme pozrieť zákulisie natáčania relácií či seriálov na Instagrame alebo na Facebooku. Dňom otvorených dverí, osobnému kontaktu s redaktormi a moderátormi a reálnemu pohľadu do priestorov televízií je koniec.

“Myslím si, že o tom hovoria aj čísla. Musím povedať, že ja som old school a nedám dopustiť na časopisy, na knihy, na ľudský dotyk, prítomnosť a reálnu podobu toho vzťahu. Lebo cez tie sociálne siete je to všetko také umelé. Realita už nemá priestor preniknúť a toto bolo také naozajstné a ja som zástancom týchto naozajstných vecí,” vyšla s pravdou von Dara Rolins, ktorá tiež zvykla účinkovať v silvestrovských programoch.

Natáčanie silvestrovských programov jej dodnes chýba

Bolo zaujímavé oslavovať príchod nového roka s predstihom, keďže takéto televízne programy sa natáčali aj 4 mesiace dopredu. Dara s tým nikdy nemala problém. “Moja profesia je o tom, že rozdávam šťastie a mám stále odkiaľ ho ťahať, aj keď som unavená a aj keď situácia úplne nie je ideálna. Takže točiť Silvestra v lete mi nerobí žiadny problém,” potvrdila speváčka.

Dokonca sa jej za tým aj zacnelo. “Pamätám si na Silvestre, ktoré sa točili na jeden záťah. To bolo vtedy, keď sa to ešte v Čechách točilo. Do hľadiska sa posadili herci, umelci, proste hviezdy, ktoré boli publikom, a ty si pred nimi vystupovala a striedali ste sa. Strašne mi to chýba,” poznamenala nostalgicky spevácka legenda, ktorá si vie spraviť Silvestra na každej šou a užiť si to na maximum.

Speváčka Dara Rolins
Foto: Instagram.com/dararolins_vermi

Miluje vtipné situácie

K spomienkam na podobné šou sa speváčka veľmi rada vracia. Neraz účinkovala v silvestrovskom programe alebo inej šou, kde si zahrala na niekoho iného, ako tomu bolo raz, keď Dara vystúpila v kroji s harmonikou v ruke. Išlo o paródiu talentovej šou Česko Slovensko má talent.

“Ja to milujem. Ja si myslím, že toho nikdy nie je dosť. Malo by byť toho viac. Apelujem na Markízu. My sa chceme smiať a baviť a je super, keď nás dávajú do situácií, na ktoré nie sme zvyknutí. Lebo však jasné, že prídem a zaspievam, to vieme alebo herec zahrá. Ale keď už je to takéto, že proste herec zatancuje, spevák zahrá na harmoniku a tak ďalej, obliecť sa do kroja, mne to príde skvelé, pretože potom vznikajú tieto vtipné situácie aj pre nás,” uviedla Dara, ako to berie.

Kritiku berie s humorom

Speváčka si už akosi zvykla na kritiku, ktorá sa na ňu valí. Hoci v posledných rokoch to bolo hlavne pre jej vzhľad, dávnejšie ju mnohí skritizovali za slovíčka, ktoré používa, a za miešanie češtiny a slovenčiny. “Priznávam, za tie roky, čo žijem v Čechách, vzniklo pár slovíčok, pod ktorými by som sa smelo mohla podpísať. Najznámejší je, samozrejme, šialok kávy. Ten už navždy ostane v kuloároch zapísaný. Som taký Hviezdoslav,” zasmiala sa Dara.

Hoci bola reč o minulosti, nedávno sa Dara vyjadrila k svojej budúcnosti a o plánoch. Fanúšikov však tým veľmi nepotešila, keďže sa chystá stiahnuť na istý čas z hudobnej scény.

Aj po rokoch zostáva jednou z najvýraznejších osobností na scéne, ktorá sa nebojí nových výziev a zároveň si váži svoju dlhoročnú cestu. A práve aj tieto televízne “návraty do minulosti” pripomínajú, prečo si ju diváci obľúbili a prečo zostáva stále súčasťou príbehu, ktorý sa píše už celé desaťročia.

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