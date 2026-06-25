Sisa Sklovská otvorene priznala, prečo by nebola influencerkou: Je to veľká záťaž

Sociálne siete sú dnes prirodzenou súčasťou života známych tvárí. Kým niektoré celebrity na nich ukazujú takmer každý krok, iné si stále chránia svoje súkromie a vyberajú si, čo pustia von.
Spevácka diva Sisa Sklovská prezradila pre Nový Čas, ako vníma svet influencerov, sociálne siete aj to, čo ju na Instagrame dokáže najviac pobaviť. Hoci je sama výraznou osobnosťou šoubiznisu a na verejnosti pôsobí už roky, život založený na neustálom zdieľaní by si predstaviť nevedela.
Takýto život by ju vraj nelákal
Svet celebrít sa za posledné roky výrazne zmenil. Kým kedysi boli najväčšími hviezdami najmä speváci, herci či moderátori, dnes majú obrovskú pozornosť aj influenceri. Ich životy sledujú tisíce až státisíce ľudí a mnohí z nich sa stali osobnosťami, ktoré dokážu ovplyvňovať trendy, názory aj nákupné rozhodnutia.
Sisa Sklovská však k tomuto svetu pristupuje s odstupom. Sociálne siete síce používa, no predstava, že by sa jej každodenný život točil okolo tvorby obsahu, ju vôbec neoslovuje. Priznala, že za tým vidí veľkú dávku tlaku, času aj energie a je to pre ňu nepredstaviteľné.
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„Nie, neviem si to predstaviť, lebo je to veľká záťaž. Tí ľudia podľa mňa asi nerobia nič iné, iba toto,“ vyjadrila sa. Sklovská tým naznačila, že práca influencerov sa môže zvonka javiť ako jednoduchá, no v skutočnosti za ňou býva oveľa viac úsilia.
Neustále vymýšľanie obsahu, natáčanie, fotenie, úprava videí, komunikácia s fanúšikmi aj spolupráce so značkami dokážu zabrať veľkú časť dňa a vyžadujú si pravidelnosť aj disciplínu.
Zistila, koľko práce je za jedným príspevkom
Speváčka priznala, že jej pohľad na influencerstvo ovplyvnila aj herečka a influencerka Zuzana Vačková. Práve od nej sa vraj dozvedela, čo všetko sa skrýva za jedným zdanlivo jednoduchým videom či príspevkom na Instagrame.
Za pár sekundami, ktoré divák vidí na obrazovke, môže byť príprava, nápad, natáčanie, opakovanie záberov, výber hudby, strih aj ďalšie technické detaily. Mnohí ľudia si pritom neuvedomujú, že aj krátke video môže vznikať oveľa dlhšie, než sa na prvý pohľad zdá.
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Sisa preto influencerov nevníma iba ako ľudí, ktorí sa ukazujú na sociálnych sieťach. Vidí za tým skôr spôsob života, ktorý si pýta disciplínu, pravidelnosť a ochotu neustále púšťať verejnosť do svojho sveta. Takéto fungovanie by jej osobne nevyhovovalo.
Každý detail svojho dňa ukazovať nechce
Sklovská Instagram využíva, no po svojom. Fanúšikom ukazuje fotografie z koncertov, pracovných podujatí, spoločenských akcií či občasné momenty zo súkromia. Napriek tomu si však drží hranicu, za ktorú už nechce ísť.
Nechce patriť medzi ľudí, ktorí zdieľajú každé ráno, každú cestu či každú maličkosť zo svojho dňa. V jej prípade sociálne siete zostávajú skôr priestorom na kontakt s fanúšikmi a ukážku pracovných momentov, nie osobným denníkom. „Nerobím to tak, že by som ráno vstala a rozprávala, kam idem alebo akú kávu pijem,“ prezradila Sisa.
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Instagram ju baví najmä večer
Život influencerky by ju nelákal, no Instagramu sa Sisa Sklovská úplne nevyhýba. Naopak, priznáva, že si ho občas rada pozrie. Len obsah, ktorý ju najviac baví, je trochu iný, než by možno niektorí čakali.
Najviac ju vraj bavia videá so zvieratami, najmä s mačkami. Tie jej spríjemňujú večery a dokážu ju pobaviť pred spaním. „Keď idem spať, vlastne zaspávam s tým, že si pozerám tie videá, lebo na mňa vyskakujú tie rozkošné mačky. A to ma baví najviac. To je také zlaté, ako tam spievajú, tancujú, ako tam varia, to je strašne rozkošné,“ prezradila speváčka.
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Algoritmus ju už pozná
Sisa si uvedomuje aj to, ako rýchlo sociálne siete dokážu odhadnúť, čo človek sleduje najradšej. Stačí pár videí, niekoľko zastavení pri podobnom obsahu a algoritmus začne ponúkať ďalšie príspevky v rovnakom duchu. „Instagram je veľmi múdry, takže vie, čo pozerám,“ poznamenala.
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