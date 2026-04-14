Adela Vinczeová otvorene o živote s dvomi deťmi: Rána plné chaosu a situácie, ktoré predtým nezažívala

Príchod druhého dieťaťa prináša do rodiny nové výzvy aj radosti, ktoré menia každodenný rytmus. Známu moderátorku však táto životná etapa neprekvapila tak, ako by sa mohlo zdať.
Adela Vinczeová, ktorú diváci v Česku aktuálne vídajú v jej úspešnej talkshow U Adely, sa pre TV JOJ otvorene rozhovorila o tom, ako to dnes u nich doma vyzerá. Ich rodina sa totiž rozrástla a už niekoľko týždňov fungujú v štvorici. K malému Maxovi pribudlo len pármesačné dievčatko a Vinczeovci si tak opäť prechádzajú celým procesom adopcie.
Prechod na dve deti priniesol menej emócií, viac organizácie
Adela otvorene priznala, že najvýraznejšia zmena prišla už pri prvom dieťati, keď sa museli naučiť úplne nový režim a fungovanie. Druhé dieťa preto podľa nej neznamenalo taký zásadný zlom, skôr prirodzené pokračovanie toho, čo už mali zvládnuté. „Mám pocit, že to bol menší šok ako prejsť z nula na jedna, lebo z nula na jedna je všetko šok, že čo teraz,“ poznamenala.
„Z jedna na dva. Tak to veľa ľudí pozná, takže nehovorím ako výnimočne zažívajúci človek, že mám dve deti, wau,“ dodala s nadhľadom. Emócie má síce pod kontrolou a celé obdobie prežíva pokojne, no každodenná realita si vyžaduje viac energie a organizácie. Starostlivosť o dve deti znamená viac plánovania aj neustále prispôsobovanie sa situáciám, ktoré sa menia z minúty na minútu.
Spolu s Viktorom, ktorý sa už definitívne vzdal lietania, preto fungujú ako zohratý tím, ktorý si musí presne deliť úlohy. „Moje osobné prežívanie a myslím si, že aj Viktorove je také, že oukey. Je to logisticky náročnejšie, pretože aj keď jeden je v škôlke, s druhou musí stále niekto byť. My sa stále musíme nejako striedať, ale to bolo aj s Maxíkom, keď bol malý,“ priblížila ich každodenné fungovanie.
