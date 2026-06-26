Nad Stredozemným morom je tieň: Ľudí na pláži môžu ohroziť „mäsožravé” baktérie

Vibrio vulnificus ohrozuje ľudí na pláži

Ilustračná foto: Pexels / CDC/ Janice Haney Carr, Public domain, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) varuje pred zvýšeným rizikom infekcií baktériami Vibrio počas letnej sezóny.

Baktérie z rodu Vibrio sa prirodzene vyskytujú najmä v teplých brakických pobrežných vodách, ktoré tvorí zmes sladkej a slanej vody. Najčastejšie ide o vodu v ústiach riek, lagúnach či polouzatvorených moriach, medzi ktoré patrí napríklad Baltské more.

Spolu s rastúcou teplotou morí v regióne rastie aj riziko množenia týchto baktérií. Väčšina baktérií rodu Vibrio je pre človeka neškodná, niektoré druhy však môžu spôsobiť závažné ochorenia.

Medzi ne patrí málo známa, no potenciálne nebezpečná Vibrio vulnificus, neformálne prezývaná aj ako „mäsožravá baktéria“.

Čo presne je Vibrio vulnificus?

Ako uvádza Euronews, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) varovalo pred „zvýšeným rizikom infekcií baktériami rodu Vibrio počas letnej sezóny“, najmä počas vĺn horúčav v plytkých pobrežných vodách.

S príchodom leta a rastúcou teplotou morskej hladiny ECDC upozorňuje na sezónne riziko, ktoré predstavujú baktérie rodu Vibrio.

Vibrio Cholerae pod mikroskopom
Ilustračná foto: Vibrio Cholerae, Centers for Disease Control and Prevention, public domain

Podľa ECDC sa tieto baktérie počas leta často vyskytujú v Baltskom mori, kde nízka slanosť vody vytvára priaznivé podmienky pre ich množenie. Objavujú sa však aj v iných oblastiach vrátane Severného mora.

Odborníci očakávajú, že s pokračujúcim otepľovaním morských vôd v Európe sa môže ich výskyt rozšíriť aj do ďalších pobrežných oblastí.

Ako sa môžeme chrániť?

Baktérie rodu Vibrio môžu spôsobovať rôzne ochorenia, od gastroenteritídy až po závažné infekcie. V niektorých prípadoch, najmä pri ohrozených skupinách ľudí, môže dôjsť aj k sepse. Zároveň je nutné dodať, že podobne ťažké priebehy sú zriedkavé a najčastejšie postihujú ľudí s otvorenými ranami, s chronickým ochorením pečene alebo s oslabenou imunitou.

Osobitné riziko predstavuje najmä Vibrio vulnificus. Tá môže po kontakte s ranou alebo po konzumácii surových morských plodov spôsobiť závažné infekcie rán vrátane nekrotizujúcej fasciitídy. Ide o veľmi zriedkavé, no závažné a rýchlo postupujúce ochorenie, pri ktorom dochádza k odumieraniu mäkkých tkanív, následkom čoho si táto baktéria vyslúžila neformálny prívlastok „mäsožravá”.

Vibrio vulnificus
Ilustračná foto: Vibrio vulnificus, CDC/ Janice Haney Carr, Public domain, via Wikimedia Commons

Podľa ECDC možno riziko infekcie baktériami rodu Vibrio znížiť dodržiavaním viacerých preventívnych opatrení. Medzi ne patrí najmä vyhýbanie sa konzumácii surových alebo nedostatočne tepelne upravených mäkkýšov, predovšetkým ustríc. Všetky morské plody by mali byť dôkladne tepelne spracované.

„Ak máte otvorené rany, čerstvé piercingy alebo porezania, vyhnite sa plávaniu v brakických či slaných vodách. Ak to nie je možné, postihnuté miesto prekryte nepremokavým obväzom. V prípade, že sa poranená koža dostane do kontaktu s morskou vodou, postihnuté miesto čo najskôr dôkladne opláchnite čistou sladkou vodou,“ odporúča ECDC.

„Teplejšia voda vytvára priaznivejšie podmienky pre patogénne baktérie.“

Teplota a slanosť vody patria medzi dva hlavné faktory ovplyvňujúce výskyt baktérií rodu Vibrio. Stredozemné more pritom patrí medzi najrýchlejšie sa otepľujúce moria na svete – jeho teplota rastie približne o 20 % rýchlejšie ako priemer svetových oceánov. Podľa vedcov tým vznikajú čoraz priaznivejšie podmienky na šírenie týchto baktérií.

„Stredomorie nám ukazuje, ako vyzerá teplejší svet,“ povedal Hatim Aznague, analytik projektov a opatrení v oblasti klímy a energetickej odolnosti v Únii pre Stredomorie v rozhovore pre Euronews. „Krajiny, ktoré sa o toto more delia, sa stále môžu rozhodnúť podeliť aj o riešenie.“

Stredozemné more sa tak stáva názorným príkladom dôsledkov klimatických zmien: „Teplejšia voda, najmä v oblastiach s nižšou slanosťou, ako sú ústia riek a pobrežné lagúny, vytvára priaznivejšie podmienky pre patogénne baktérie,“ upozorňuje Aznague.

Baltské more a pláž
Ilustračná foto: Pexels

Podmienky Stredozemného mora doteraz prirodzene obmedzovali výskyt takýchto baktérií. Vedci však upozorňujú, že s pokračujúcim otepľovaním mora a so zmenami vo vzoroch slanosti vody sa môže rozšíriť ich výskyt v oblastiach, kde bol doteraz zriedkavý.

Stredomorský turizmus je od reputácie závislý

Zhoršovanie zdravotnej situácie na pobreží Stredozemného mora by mohlo mať pre európsky región vážne ekonomické dôsledky.

Stredomorie patrí medzi najnavštevovanejšie turistické oblasti sveta a hotely, reštaurácie aj celé miestne ekonomiky sú od cestovného ruchu existenčne závislé. Uzatváranie pláží či vydávanie zdravotných výstrah počas vrcholiacej letnej sezóny by preto mohlo zasiahnuť jedno z najvýznamnejších odvetví európskeho hospodárstva priamo do miechy.

Aznague varuje, že obnova poškodenej reputácie turistických destinácií by mohla trvať celé roky. „Nie je prijateľné robiť kompromisy v oblasti nášho zdravia ani klímy,“ zdôrazňuje a dodáva: „Baktérie nie sú príbehom, ale poslom. Skutočným príbehom je more, ktoré teplo a znečistenie vyviedli z rovnováhy.“

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