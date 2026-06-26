Vlaky na Slovensku pôjdu pomalšie a budú meškať: Železnice pre počasie obmedzujú rýchlosť

Vlak na stanici

Ilustračná foto: SITA - Milan Illík

Roland Brožkovič
TASR
Dôvodom prijatia opatrenia je pôsobenie vysokých teplôt na koľajnice.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pre horúčavy preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Cestujúci musia počítať s meškaním. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu ŽSR. Obmedzenie bude platiť pre okresy s vydanou výstrahou tretieho stupňa pred vysokými teplotami. V daných okresoch bude v takéto dni od 10.00 do 21.00 h znížená rýchlosť na tratiach na 80 kilometrov za hodinu.

„Najvýraznejší vplyv možno v najbližších dňoch očakávať na hlavných koridorových tratiach, najmä na medzinárodných vlakoch EC na trase Budapešť – Praha a na vlakových spojeniach medzi Bratislavou a Žilinou. Rozsah meškaní bude závisieť od rozsahu územia, pre ktoré Slovenský hydrometeorologický ústav vydá výstrahy 3. stupňa, ako aj od aktuálnej prevádzkovej situácie,“ uviedli ŽSR.

Dôvodom prijatia opatrenia je pôsobenie vysokých teplôt na koľajnice. Extrémne teplo môže spôsobiť ich rozťažnosť a v krajných prípadoch i vybočenie. „Aby ŽSR týmto rizikám predchádzali, pravidelne vykonávajú pochôdzky, monitorujú rizikové úseky trate a podľa aktuálnych meteorologických podmienok zavádzajú preventívne obmedzenia traťovej rýchlosti. Na vybraných úsekoch sa využíva aj náter koľajníc špeciálnym náterom na odraz slnečných lúčov, ktorý efektívne znižuje ich teplotu,“ poukázal správca tratí.

Bude 40 stupňov

Ak ste si mysleli, že horúčavy, ktoré zažívame v posledných dňoch, sú už na maxime, je to omyl. Počas víkendu sa teploty môžu vyšplhať pokojne nad 40 stupňov Celzia. Bude teda teplejšie, ako sa očakávalo, padnúť môžu aj nové rekordy.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zvýšil výstrahy pred vysokými teplotami v niektorých okresoch na piatkové popoludnie na tretí stupeň. Informoval o tom na svojom webe. Tretí stupeň výstrah vstúpi do platnosti na poludnie v okresoch Skalica, Senica, Nové Zámky a Komárno.

Ľudia trávia horúci letný deň v Lesoparku Vrakuňa
Foto: TASR/Pavol Zachar

V týchto miestach môže teplota stúpnuť na 38 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ varoval ústav.

V celom Bratislavskom kraji a vo väčšine okresov Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja, ako aj v okresoch Michalovce, Rožňava, Sobrance a Trebišov okrem toho platia výstrahy druhého stupňa. Prvý stupeň výstrah je vyhlásený v ostatných okresoch okrem niektorých miest na severe Slovenska, kde výstrahy neplatia.

Západná Európa zažíva extrémy

Doteraz horúčavy trápili predovšetkým západnú Európu, kde sa teploty pohybovali od 40 do 45 °C. Vlna horúčav si tam vyžiadala aj niekoľko desiatok obetí. Teraz sa však tepelná kupola vytvorí aj nad naším územím, píše iMeteo.

“Najteplejším dňom na západnom Slovensku by mala byť nedeľa, zatiaľ čo na východnom Slovensku by mali horúčavy vyvrcholiť v pondelok. Teploty budú ohrozovať národný teplotný rekord na úrovni +40,3 °C. Na aktuálnych mapách však teraz vidíme niečo, čo sme tam doteraz nevideli. Modely už neukazujú len hodnoty okolo +40 °C, ale dokonca aj teplotu +41 °C. Hodnota +41 °C hrozí v nedeľu na východe Podunajskej nížiny, teda v oblasti Hurbanova, Štúrova či Mužle,” dodáva iMeteo.

Výstrahy 3. stupňa budú platiť podľa SHMÚ počas víkendu pre Bratislavský, Banskobystrický, Nitriansky a Trnavský kraj. V nedeľu sa rozšíria o ďalšie okresy.

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