Vaše znamenie prezradí, aký život ste žili pred stáročiami: Duša si pamätá viac, než si myslíte

Čo ak vaša duša už prežila desiatky rôznych životov? Podľa astrológie si z minulých inkarnácií prinášame skúsenosti, schopnosti aj charakterové črty, ktoré nás ovplyvňujú dodnes. Vaše znamenie zverokruhu môže naznačiť, akú úlohu ste kedysi zohrávali a aké poslanie si nesiete do súčasného života.
Hoci najpresnejšie informácie poskytuje celý natálny horoskop, vaše slnečné znamenie je dobrým východiskovým bodom pri skúmaní minulosti vašej duše, ako píše portál Parade.
Minulé životy patria medzi najfascinujúcejšie témy astrológie. Hoci neexistuje spôsob, ako ich s istotou dokázať, mnohí astrológovia sa domnievajú, že znamenie zverokruhu môže odhaliť zaujímavé indície o tom, kým sme mohli byť v minulosti. Boli ste liečiteľom, vládcom, umelcom alebo odvážnym bojovníkom?
Baran – Bojovník
V minulom živote bol Baran silne prepojený s energiou planéty Mars, ktorá symbolizuje odhodlanie, pud sebazáchovy, bojovnosť a nezávislosť. Preto mohol byť rytierom, vojakom, obhajcom spravodlivosti alebo odvážnym vodcom rebelov.
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Vaša duša je dodnes naladená na ambície, adrenalín a túžbu po víťazstve. V tomto živote sa máte naučiť využívať svoju odvahu a iniciatívu. Často konáte skôr, než všetko dôkladne premyslíte. Nemáte trpezlivosť s prehnaným strachom ani úzkostným uvažovaním, pretože veríte, že brzdia osobný rast.
Býk – Umelec
Minulý život Býka sa točil okolo krásy, remeselnej zručnosti a luxusných povolaní či umenia. Mohli ste byť pekárom, kráľovským záhradníkom alebo hudobníkom hrajúcim na vznešené nástroje. Vaše ruky si akoby dodnes pamätali tvorenie a budovanie niečoho pevného, spoľahlivého a esteticky príťažlivého. Vaše zmysly sú v tomto živote mimoriadne citlivé, čo vám umožňuje prinášať kúsok kúzla aj do tých najobyčajnejších každodenných chvíľ.
Blíženci – Pisár
Blíženci mali v minulom živote mimoriadny dar slova. Mohli ste byť dvorným šašom známym svojím dôvtipom, novinárom alebo poslom vďaka analytickému mysleniu, prípadne vodcom schopným sprostredkovať dohodu medzi ľuďmi. Keďže vám vládne Merkúr, planéta inteligencie, vaša myseľ je aj dnes neustále aktívna. Vaším poslaním je naďalej šíriť svoje vedomosti, schopnosti a poznatky.
Rak – Opatrovateľ
V minulom živote bol Rak poverený starostlivosťou o druhých. Mohli ste byť uznávaným liečiteľom, prorokom alebo pôrodnou babicou, známou svojou intuíciou a súcitom. Jedno je isté – pravdepodobne ste boli ochranárskou rodičovskou postavou nielen pre vlastné deti, ale aj pre mnohých ďalších ľudí. Múdrosť, oddanosť a túžba vytvárať bezpečné a láskavé prostredie si nesiete aj do súčasného života.
Lev – Vládca
V minulom živote ste zastávali významné postavenie. Mohli ste byť kráľom, kráľovnou, princom, princeznou alebo známou osobnosťou, ktorá stála v centre diania a inšpirovala ostatných. Vaše prirodzené vodcovské schopnosti sa zachovali dodnes. Dokážete si získať rešpekt a pozornosť bez toho, aby ste sa o to museli vedome snažiť. Vyžarujete silu, charizmu a dôstojnosť a svojím príkladom naďalej ovplyvňujete druhých.
Panna – Liečiteľ
Myseľ Panny je stále naladená na vnímanie aj tých najmenších detailov. Neustále si všíma svoje okolie, vzťahy a povinnosti. Táto schopnosť súvisí s minulým životom liečiteľa. Mohli ste byť bylinkárom, správcom starobylej knižnice alebo človekom, ktorý zhromažďoval a zaznamenával liečebné postupy. Vaša duša túži byť užitočná a pomáhať druhým, preto si aj dnes zachovávate vysoké nároky na seba, precíznosť a integritu.
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Váhy – Diplomat
Váhy majú prirodzený talent vytvárať harmóniu a udržiavať dobré vzťahy. Ich šarm a diplomatické schopnosti pochádzajú z minulých životov, v ktorých zastávali úlohu vyjednávačov, mierotvorcov alebo diplomatov. Aj v tomto živote majú schopnosť zachovať pokoj, eleganciu a rozvahu aj počas konfliktov. Ich poslaním je spájať ľudí napriek rozdielom a viesť ich k spoločným cieľom.
Škorpión – Múdra čarodejnica
V minulom živote ste sa pohybovali v oblastiach, ktorých sa mnohí obávali alebo ich považovali za tabu. Ľudia sa však na vás tajne obracali v časoch duchovnej potreby. Mohli ste byť čarodejnicou, okultistom alebo osobou disponujúcou mocou, ktorú niektorí považovali za posvätnú a iní za nebezpečnú. Vaša vnútorná sila vo vás pretrváva dodnes, no často si ju chránite a neodhaľujete ju každému.
Strelec – Filozof
Strelec má nepokojnú dušu túžiacu po dobrodružstve a objavovaní. Táto potreba pochádza z minulých životov, v ktorých ste žili slobodne a nezávisle. Mohli ste byť námorníkom, mystikom, filozofom alebo mníchom hľadajúcim pravdu. Vaša túžba po poznaní, rozširovaní obzorov a intelektuálnom raste je stará tisíce rokov.
Kozorožec – Majster
Kozorožec bol v minulom živote človekom s vysokým postavením alebo veľkou zodpovednosťou. Mohli ste byť poradcom, staviteľom významných stavieb, vodcom dôležitých výprav alebo uznávaným stratégom. Aj dnes ste disciplinovaní, organizovaní a cieľavedomí. Vaším poslaním je pokračovať v budovaní svojho odkazu a zanechať po sebe niečo hodnotné prostredníctvom práce a projektov, ktoré vás napĺňajú.
Vodnár – Prorok
V minulých životoch ste boli človekom, ktorý predstihol svoju dobu. Boli ste rebelom, ktorý spochybňoval spoločenské normy a odmietal sa prispôsobiť očakávaniam okolia. Mali ste myšlienky, na ktoré svet ešte nebol pripravený. Mohli ste byť považovaní za čudáka, vyvrheľa alebo buriča. Napriek tomu vo vás dodnes horí túžba prinášať nové myšlienky a inšpirovať spoločenské zmeny.
Ryby – Mystik
V minulých životoch vám boli zverené posvätné úlohy a duchovné skúsenosti. Mohli ste byť mystikom, ktorý pracoval s rituálmi, chrámovou veštkyňou sprostredkujúcou vyššie posolstvá, básnikom, umelcom alebo kňažkou pohybujúcou sa medzi svetom hmoty a duchovna.
Vaša duša stále cíti silné spojenie s neviditeľnými sférami. Prirodzene čerpáte z intuície, snov a ideálov a snažíte sa ich pretaviť do reality. Osobnostné črty pripisované jednotlivým znameniam sa často premietajú aj do historických postáv. Nie náhodou vznikajú astrologické výklady, ktoré znameniam priraďujú konkrétnych vládcov či panovníčky.
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