Martin Harich priznal problémy s políciou. Bývalý účastník SuperStar musel prestať s pouličným umením

Na rozdiel od mnohých súťažiacich z talentových šou nezostal len “chlapcom zo SuperStar”. Reč je o Martinovi Harichovi, ktorý po skončení talentovej súťaže pokračoval v tvorbe vlastnej hudby, koncertoval, vydával albumy a skúšal šťastie aj za hranicami Slovenska.
Keď sa v roku 2011 objavil na pódiu šou Česko Slovenská SuperStar, mal len 15 rokov. Napriek mladému veku si Martin Harich okamžite získal srdcia divákov nielen svojím speváckym talentom, ale aj prirodzeným vystupovaním a sympatickou povahou. V rozhovore pre Plusku sa vrátil späť v čase a zhodnotil, aký prínos mala súťaž preňho a či by do toho išiel znovu, ak by sa mu naskytla príležitosť.
Ako sa pozerá na SuperStar po rokoch?
Pred 15 rokmi ukázal porote zlato v hrdle, ktorá ho poslala ďalej. V druhom ročníku tak skončil na štvrtom mieste, pričom s odstupom času vníma účinkovanie v SuperStar celkom zaujímavo. “Je to najväčšia škvrna na mojej hudobnej kariére,” zareagoval so smiechom a vzápätí svoje vyjadrenie upravil. “Dobre, to bolo možno veľmi expresívne vyjadrenie. Vtedy to bola určite veľká vec,” dodal.
Ako ďalej poznamenal, chcel pôsobiť na hudobnej scéne a za tým si aj šiel. “Vždy som chcel robiť hudbu, takže to bola pre mňa výzva. Vedel som, čo chcem, a to ma zachránilo, aby ma to všetko okolo “nezjedlo”. Ale vnímal som to ako pätnásťročný chalan – ako prázdniny,” priznal Martin Harich.
Padla tiež otázka, či by išiel znova do ošiaľu s názvom SuperStar. “Moje muzikantské a dobrodružné ja by určite bolo nadšené a určite by išlo do toho. Ale v mojej aktuálnej osobnej situácii, keďže máme doma bábätko, by som to odmietol,” vyšiel s pravdou von spevák, ktorý má zjavne presne stanovené priority v živote.
Úlohu v tom zohral aj fakt, že za 15 rokov si viac ujasnil, čo vlastne v hudbe chce. Neženie sa za úspechom a slávou. “Žijem môj život, mám moju bublinu ľudí, ktorých mám rád a záleží mi na nich – tam patria aj fanúšikovia, ktorí majú radi moju hudbu a chodia na naše koncerty. Už nemám v sebe snahu dosiahnuť naj-naj-naj. Mám hudbu omnoho radšej ako ju iba merať megaúspechmi. Teším sa z toho, čo sa deje aj možno na menších miestach,” dodal spevák.
K anglickým textom ho priviedla nečakaná skúsenosť
Mnohí mu predpovedali veľkú kariéru a zdalo sa, že slovenská hudobná scéna získala novú hviezdu, o ktorej bude ešte dlho počuť. Dnes robí Martin Harich hudbu, ktorá má preňho hodnotu. “Som pesničkár. Snažím sa v skladbách hľadať prepojenie s ľuďmi, ktorí ju počúvajú a cítia s ňou akési porozumenie,” uviedol spevák, ktorý si k skladbám píše aj anglické texty.
Keď chodieval do zahraničia hrať na ulicu, postupne v ňom zrela myšlienka, že nezostane len pri slovenčine. Bolo to ešte pred covidom. “Stalo sa mi, že som spieval po slovensky a ľudia nerozumeli, čo je však prirodzené. Tak som si povedal, že by som mal asi písať texty v angličtine. V nej si navyše môžem dovoliť robiť s hlasom úplne iné veci ako v slovenčine,” ozrejmil umelec.
“Angličtina je akoby môj druhý jazyk, ale nad anglickými textami toľko nepremýšľam, nejdem v nich tak do hĺbky. V slovenčine sa oveľa viac hrám so slovíčkami, dvoj- či trojzmyslami. Fascinuje ma striedať slovenčinu a angličtinu, je to tak 50 na 50,” doplnil Martin, ktorý tak prezradil zaujímavú informáciu.
Nie všade to bolo bez rizika
Mnohí zrejme netušili, že spevák večer hral na uliciach. Táto skúsenosť mu dala veľmi veľa. “Vrátilo ma to nohami na zem. Niečo takéto vám nedovolí uletieť. Na ulici človek nevie, do čoho ide. Pre mladého je to však skvelá forma školy, so všetkým zlým aj s dobrým. Tam nič nedostanete zadarmo. My sme v lete hrali veľké festivaly, v mimosezóne sme si chodili zahrať na ulicu, šli sme s hudbou za ľuďmi,” uviedol.
Dokonca priznal, že mal občas problémy s políciou, čo bol dôvod, prečo busking, čo je pouličné umenie, prestal robiť. “Veď napríklad vo Švajčiarsku či v Lichtenštajnsku, kde je to prísne, ste za jeden refrén mohli dostať pokutu aj tisíc frankov. Jeden môj kamarát, ale ten to už trochu preháňal, skončil dokonca na deň vo väzení,” prekvapil svojimi slovami.
Čo chystá?
Dnes má po svojom boku priateľku Patríciu, s ktorou je 13 rokov, a užíva si otcovské povinnosti. Popritom však neprestáva tvoriť hudbu a vychádza jeho skladba s názvom Jazyk za zubami, ku ktorej je aj klip. Ako Martin Harich dodal, má slovenský rok a vydáva slovenské pesničky. “Zakončiť by som ho chcel slovenským albumom. V lete chystám ďalšiu skladbu, ktorá bude prepojená s Talianskom a s láskou k Taliansku. Do toho zhudobňujem básne vojakov z 2. svetovej vojny,” prezradil svoje hudobné plány.
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