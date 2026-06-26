Populárny reťazec otvoril dva nové obchody. Vyrástli mimo väčších miest, potešil aj obec na Orave

Predajňa hypermarketu Tesco

Ilustračná foto: TS Tesco

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Tesco si to najnovšie namierilo do bratislavského satelitu a obce na Orave. Reťazec zároveň sprístupnil obľúbenú službu pre ďalších Slovákov.

Britský reťazec Tesco pokračuje v domácej expanzii a svoju sieť kamenných prevádzok rozšíril o dve predajne. Tentoraz obišiel väčšie mestá a služby priblížil obyvateľom Chorvátskeho Grobu a Zákamenného. Spoločnosť taktiež rozšírila službu Online Nákupov na juhu krajiny.

Tesco o novinkách informovalo v tlačovej správe.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Prekvapilo nás oblečenie za euro, doplnky kúpite od 10 centov. Lacný reťazec otvoril ďalšiu novú predajňu
2.
Bratislavčania sa dočkali. Poznáme lokalitu prvej Biedronky, mieri do frekventovanej lokality
3.
Známy reťazec potešil zákazníkov novinkou. K jeho tovaru sa teraz dostanú pohodlnejšie
Zobraziť všetky články (424)

Po otvorení predajní v Chorvátskom Grobe a Zákamennom sa reťazec dostáva na úroveň 185 slovenských pobočiek, vďaka čomu patrí medzi najrozšírenejších obchodníkov pod Tatrami.

Dynamická expanzia

Britské Tesco už tento rok otvorilo nové predajne v Bratislave, konkrétne sa tak stalo na sídlisku Petržalka a v modernom projekte Florian. Teraz sa pridávajú dve obce – kým Chorvátsky Grob sa nachádza v blízkosti hlavného mesta, Zákamenné je najľudnatejšia obec na Orave.

“Otvorením dvoch nových predajní v Chorvátskom Grobe a Zákamennom, dokončením modernizácie predajne v Turzovke, ako aj rozšírením Tesco Online Nákupov do Komárna a okolia opäť zvyšujeme našu dostupnosť v slovenských regiónoch. Teším sa, že všetky naše obchody sú pevnou súčasťou komunít a budeme pomáhať darovaním potravín pre ľudí v núdzi v ďalších lokalitách,” uviedol na margo otvorenia Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

Ako dodal, podpora komunít prebehne tak, že počas prvých dvoch dní venuje Tesco z každého nákupu nad 10 eur jedno euro pre miestne základné školy.

Interiér predajne Tesco
Ilustračná foto: TS Tesco

Čo sa týka Chorvátskeho Grobu, tamojšia predajňa ponúkne veľkorysú rozlohu viac ako 1 400 metrov štvorcových a bude súčasťou retailového parku Klokan. Chýbať nebudú ani moderné prvky ako Scan&Go, samoobslužné pokladnice, kávový pult či zóna rýchleho občerstvenia. Súčasťou pobočky bude aj sortiment módnej značky F&F.

Predajňa v Zákamennom bude mať potenciál obslúžiť nielen domácich zákazníkov, ale aj tranzitujúcich či turistov. Zároveň ide o vhodné konkurenčné doplnenie lokality, nakoľko sa najbližšie predajňa Tesco nachádza zhruba 30 kilometrov v meste Tvrdošín. Pochopiteľne, aj tu spoločnosť implementovala všetky moderné prvky.

Spolu s otvorením dvoch nových predajní Tesco vo štvrtok 25. júna 2026 otvára aj modernizovanú predajňu v Turzovke v okrese Čadca a zároveň umožní nechať si nákup z Tesca doručiť až k dverám obyvateľom Komárna a blízkeho okolia. Ide o ďalšie rozšírenie služby Tesco Online Nákupy v tomto roku, vďaka čomu ju môže využívať viac ako 85 % Slovákov.

Predajňa Tesco Extra
Ilustračná foto: Tesco

Tesco bude aj v ďalšom OC Klokan

Ako sme vás ešte počas júna informovali, Tesco bude pokračovať v tuzemskej expanzi aj naďalej, čoho dôkazom je napríklad nové obchodné centrum v nitrianskych Dolných Krškanoch. Opäť pôjde o známu značku Klokan, ktorá pod jednou strechou združí viacerých obchodníkov vrátane britskej siete.

„Viac ako polovica plochy, približne 2000 metrov štvorcových, bude pritom patriť reťazcu Tesco. Ďalších nájomcov zatiaľ prezradiť nemôžeme,“ uviedol vtedy pre interez generálny manažér KLM Real Estate Matúš Klima.

Výstavba OC Klokan v Nitre
Foto: interez.sk

Takáto stratégia je v súlade s tým, čo kompetentní avizoval už na začiatku roka.

Podnikanie na Slovensku patrí medzi prioritné trhy Tesca a máme pred sebou pripravený viacročný program otvárania nových obchodov. V súčasnosti hľadáme nové priestory najmä v mestách či vo veľkých obciach s rozlohou od 400 do 2 000 štvorcových metrov, a to naprieč celým Slovenskom,” uviedla pre interez Mária Zerzanová, PR manažérka Tesco Stores SR.

Spoločnosť na Slovensku prevádzkuje predajne v rôznych formátoch známych ako Expres, Supermarket a Hypermarket. Veľmi obľúbená je napríklad módna sekcia F&F, ktorú môžu zákazníci štandardne nájsť prevažne v hypermarketoch.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prekvapilo nás oblečenie za euro, doplnky kúpite od 10 centov. Lacný reťazec otvoril ďalšiu novú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly
Práca snov
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly
100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel
100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel
Zločinec, kvôli ktorému vznikol štokholmský syndróm. Milovali ho ženy aj rukojemníci, z väzenia ušiel 17-krát
Zločinec, kvôli ktorému vznikol štokholmský syndróm. Milovali ho ženy aj rukojemníci, z väzenia ušiel 17-krát
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Tip na výlet
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Obchodné reťazce
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac