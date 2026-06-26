Populárny reťazec otvoril dva nové obchody. Vyrástli mimo väčších miest, potešil aj obec na Orave

Britský reťazec Tesco pokračuje v domácej expanzii a svoju sieť kamenných prevádzok rozšíril o dve predajne. Tentoraz obišiel väčšie mestá a služby priblížil obyvateľom Chorvátskeho Grobu a Zákamenného. Spoločnosť taktiež rozšírila službu Online Nákupov na juhu krajiny.
Tesco o novinkách informovalo v tlačovej správe.
Po otvorení predajní v Chorvátskom Grobe a Zákamennom sa reťazec dostáva na úroveň 185 slovenských pobočiek, vďaka čomu patrí medzi najrozšírenejších obchodníkov pod Tatrami.
Dynamická expanzia
Britské Tesco už tento rok otvorilo nové predajne v Bratislave, konkrétne sa tak stalo na sídlisku Petržalka a v modernom projekte Florian. Teraz sa pridávajú dve obce – kým Chorvátsky Grob sa nachádza v blízkosti hlavného mesta, Zákamenné je najľudnatejšia obec na Orave.
“Otvorením dvoch nových predajní v Chorvátskom Grobe a Zákamennom, dokončením modernizácie predajne v Turzovke, ako aj rozšírením Tesco Online Nákupov do Komárna a okolia opäť zvyšujeme našu dostupnosť v slovenských regiónoch. Teším sa, že všetky naše obchody sú pevnou súčasťou komunít a budeme pomáhať darovaním potravín pre ľudí v núdzi v ďalších lokalitách,” uviedol na margo otvorenia Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.
Ako dodal, podpora komunít prebehne tak, že počas prvých dvoch dní venuje Tesco z každého nákupu nad 10 eur jedno euro pre miestne základné školy.
Čo sa týka Chorvátskeho Grobu, tamojšia predajňa ponúkne veľkorysú rozlohu viac ako 1 400 metrov štvorcových a bude súčasťou retailového parku Klokan. Chýbať nebudú ani moderné prvky ako Scan&Go, samoobslužné pokladnice, kávový pult či zóna rýchleho občerstvenia. Súčasťou pobočky bude aj sortiment módnej značky F&F.
Predajňa v Zákamennom bude mať potenciál obslúžiť nielen domácich zákazníkov, ale aj tranzitujúcich či turistov. Zároveň ide o vhodné konkurenčné doplnenie lokality, nakoľko sa najbližšie predajňa Tesco nachádza zhruba 30 kilometrov v meste Tvrdošín. Pochopiteľne, aj tu spoločnosť implementovala všetky moderné prvky.
Spolu s otvorením dvoch nových predajní Tesco vo štvrtok 25. júna 2026 otvára aj modernizovanú predajňu v Turzovke v okrese Čadca a zároveň umožní nechať si nákup z Tesca doručiť až k dverám obyvateľom Komárna a blízkeho okolia. Ide o ďalšie rozšírenie služby Tesco Online Nákupy v tomto roku, vďaka čomu ju môže využívať viac ako 85 % Slovákov.
Tesco bude aj v ďalšom OC Klokan
Ako sme vás ešte počas júna informovali, Tesco bude pokračovať v tuzemskej expanzi aj naďalej, čoho dôkazom je napríklad nové obchodné centrum v nitrianskych Dolných Krškanoch. Opäť pôjde o známu značku Klokan, ktorá pod jednou strechou združí viacerých obchodníkov vrátane britskej siete.
„Viac ako polovica plochy, približne 2000 metrov štvorcových, bude pritom patriť reťazcu Tesco. Ďalších nájomcov zatiaľ prezradiť nemôžeme,“ uviedol vtedy pre interez generálny manažér KLM Real Estate Matúš Klima.
Takáto stratégia je v súlade s tým, čo kompetentní avizoval už na začiatku roka.
“Podnikanie na Slovensku patrí medzi prioritné trhy Tesca a máme pred sebou pripravený viacročný program otvárania nových obchodov. V súčasnosti hľadáme nové priestory najmä v mestách či vo veľkých obciach s rozlohou od 400 do 2 000 štvorcových metrov, a to naprieč celým Slovenskom,” uviedla pre interez Mária Zerzanová, PR manažérka Tesco Stores SR.
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