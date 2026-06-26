Národný rekord bude zrejme prekonaný, hovorí SHMÚ. Padnúť môže teplota nad 41 stupňov

Víkend bude poriadne horúci. Toto je správa, ktorú ste si za posledné dni mohli prečítať takmer všade. Okrem vysokých horúčav a odporúčaní od úradu verejného zdravotníctva však môže prísť aj k pokoreniu teplotného rekordu.
Národný teplotný rekord z júla 2007 bude pravdepodobne prekonaný. Maximálna teplota vzduchu by mohla počas najbližších dní presiahnuť 40 stupňov Celzia v troch dňoch za sebou. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Hovorca SHMÚ Ivan Garčár pre TASR uviedol, že teplotný rekord na Slovensku bol zaznamenaný v Hurbanove v júli 2007, keď namerali 40,3 stupňa Celzia.
Najteplejší by mal byť pondelok, keď by sa maximum mohlo priblížiť aj k hranici 41 stupňov Celzia. Je to bezprecedentná situácia na našom území v histórii moderných meraní teploty vzduchu, teda minimálne od roku 1871. Obyvateľov ústav vyzval, aby sledovali výstrahy pred teplotami na jeho webe.
Platia výstrahy
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zvýšil výstrahy pred vysokými teplotami v niektorých okresoch na piatkové popoludnie na tretí stupeň. Informoval o tom na svojom webe. Tretí stupeň výstrah vstúpi do platnosti na poludnie v okresoch Skalica, Senica, Nové Zámky a Komárno.
V týchto miestach môže teplota stúpnuť na 38 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ varoval ústav.
V celom Bratislavskom kraji a vo väčšine okresov Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja, ako aj v okresoch Michalovce, Rožňava, Sobrance a Trebišov okrem toho platia výstrahy druhého stupňa. Prvý stupeň výstrah je vyhlásený v ostatných okresoch okrem niektorých miest na severe Slovenska, kde výstrahy neplatia.
Výstrahy 3.stupňa budú platiť aj počas víkendu.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovo-cievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či vracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a používanie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
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