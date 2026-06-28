Slovensko sa umiestnilo v rebríčku TOP 30 najbezpečnejších krajín sveta. Za Českom výrazne zaostávame

Titul najbezpečnejšej krajiny sveta v roku 2026 získal Island. V top 10 sa umiestnilo Rakúsko a v top 30 aj Česko, Maďarsko a Poľsko. Naša krajina sa objavila na 29. mieste.
Global Peace Index už takmer dve desaťročia sleduje mierumilovnosť a bezpečnosť na celom svete. Táto rozsiahla štúdia, ktorú každý rok vydáva Institute for Economics & Peace (IEP), hodnotí 163 nezávislých štátov a území v troch oblastiach: prebiehajúce domáce a medzinárodné konflikty, bezpečnosť a ochrana spoločnosti a militarizácia. Následne hodnotí každú krajinu na stupnici od 1 do 5, pričom 1 znamená najmierumilovnejšiu a 5 najmenej mierumilovnú.
Titul obhájil Island
Prvenstvo si už 19. rok po sebe s výrazným náskokom udržal ostrovný štát Island. Dokonca od minuloročného hodnotenia zaznamenal zlepšenie mierumilovnosti o dve percentá, pričom najvýznamnejšie zlepšenie nastalo v oblasti „bezpečnosti a ochrany“.
Zaujímavé je, že Island je najbezpečnejšou krajinou na svete aj napriek tomu, že nemá stálu armádu. No jeho úroveň bezpečnosti definuje silná sociálna súdržnosť. Island má totiž veľmi nízku mieru kriminality, kultúru zakorenenú v spoločných hodnotách a vo vzájomnom porozumení, komplexný systém sociálneho zabezpečenia na ochranu občanov a celkovú dôveru v miestnu samosprávu.
O Islande sme sa nedávno rozprávali s mladým slovenským párom Kristínou a Jurajom, známymi ako islandofili, ktorí tam žijú. Prezradili nám, že život na Islande je síce drahý, ale jeho kvalita je na vysokej úrovni. Tvrdia, že život na Islande je pokojnejší a jednoduchší. Menej stresu, menej tlaku na výkon, viac rešpektu k voľnému času. Ľudia pracujú, ale práca nie je celý ich život. Veľký rozdiel je aj v mentalite. Na Islande cítiť väčšiu dôveru – v systém aj medzi ľuďmi navzájom. Menej byrokracie, viac rovnosti, menšie sociálne rozdiely.
“Nikto sa tu príliš neponáhľa a „urgentné“ veci často nie sú až také urgentné. Islanďania naozaj žijú mottom „þetta reddast“ – všetko sa nejako vyrieši, len nie vždy je jasné, kedy a ako,” povedali pre interez Kristína a Juraj.
Zároveň ocenili veľmi vysokú kvalitu života, ktorá je kombináciou silného sociálneho systému, bezpečnosti, ekonomickej istoty, pracovnej rovnováhy a blízkosti k prírode.
Slovensko je na 29. mieste, viacerí naši susedia sú na tom lepšie
Druhé miesto obsadil Nový Zéland, o ktorom sme sa rozprávali so Sárou, ktorá tam skúsila sezónne práce a prezradila nám, že je to nádherná krajina s krásnou prírodou, ale mimo toho je tam celkom pusto a prázdno. Tvrdí, že v krajine je úplne odlišný štýl života ako v Európe. Miestni sú podľa nej veľmi milí, priateľskí, nápomocní a takí viac pokojní. Majú v obľube small talk a všetci sa na seba usmievajú. Každý sa vám zdraví a vzápätí sa vás pýta, ako sa máte.
Za Novým Zélandom nasledovalo Švajčiarsko, Slovinsko a Írsko. V top 30 sa objavili až štyria naši susedia. Na výbornom 6. mieste skončilo Rakúsko, na 13. mieste bratia Česi, v tesnom závese za nimi, na 15. mieste Maďarsko a na 22. mieste Poľsko. Slovensko sa v rebríčku najbezpečnejších krajín sveta umiestnilo na 29. mieste.
Najbezpečnejšie krajiny sveta v roku 2026
- Island
- Nový Zéland
- Švajčiarsko
- Slovinsko
- Írsko
- Rakúsko
- Portugalsko
- Singapur
- Fínsko
- Japonsko
- Dánsko
- Malajzia
- Česko
- Kanada
- Maďarsko
- Bhután
- Holandsko
- Maurícius
- Lotyšsko
- Austrália
- Belgicko
- Poľsko
- Chorvátsko
- Litva
- Estónsko
- Bulharsko
- Španielsko
- Nemecko
- Slovensko
- Čierna Hora
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