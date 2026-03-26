Zvrat pri predaji Coop Jednota. Podnikateľ kúpil viac ako 40 predajní, prevádzkovať potraviny nebude

Na slovenskom maloobchodnom trhu došlo k zaujímavému posunu. Sieť Coop Jednota Dunajská Streda, ktorá má pod sebou približne 50 obchodov fungujúcich najmä pod značkami Jednota, Tempo či Mix, prešla do rúk nového vlastníka. Ten načrtol prekvapujúce plány s predajňami.
Regionálny reťazec s predajňami nachádzajúcimi sa najmä v okresoch Dunajská Streda, Komárno či Galanta si dlhodobo držal stabilnú pozíciu, no bez výrazného rastu.
Ako sme informovali, tržby sa v roku 2024 pohybovali na úrovni 46 miliónov eur ročne a firma zamestnávala približne 330 ľudí. O plánoch nového majiteľa informoval portál Index.
Napriek stabilite však reťazec nedokázal preraziť mimo svojho regiónu. V minulosti mala o predajne záujem aj poľská Biedronka.
Reťazec nakoniec preberie Slovák
Namiesto zahraničného gigantu sa do hry dostal slovenský podnikateľ Tomáš Spuchliak. Jeho skupina Vosem už dnes pôsobí v potravinárstve aj v maloobchode a spravuje rozsiahle portfólio nehnuteľností. V správe má napríklad sieť mäsiarstiev, pekáreň či obchodné priestory s celkovou rozlohou približne 100-tisíc metrov štvorcových.
Iba prednedávnom sa pritom jeho skupina Vosem Capital priblížila k akvizícii známeho obchodného centra Bory Mall. Dohodla sa totiž na prevzatí českej spoločnosti ZFP Investments, súčasného vlastníka obchodného centra. ZFP Investments pritom spravuje realitný fond s majetkom približne 630 miliónov eur. Celá Spuchliakova skupina Vosem dosahuje ročné tržby okolo 50 miliónov eur a zamestnáva stovky ľudí.
Akvizíciu ešte v januári schválil aj Protimonopolný úrad Slovenskej republiky. Kúpa reťazca Coop Jednota je tak ďalší veľký krok aktívneho podnikateľa. Spuchliak má však nakoniec s reťazcom prekvapivé plány.
Prioritou reality
Sústreďuje sa najmä na vlastníctvo samotných nehnuteľností, teda predajní ako takých. „Predajne budú pokračovať ďalej, my ich však prevádzkovať nebudeme,“ vyjadril sa Spuchliak pre portál Index. Spuchliak sa netají tým, že chce vybudovať rozsiahle portfólio nehnuteľností a tento krok to potvrdzuje.
„Samozrejme, že máme partnera, ktorý bude potraviny prevádzkovať,“ povedal ďalej Spuchliak pre portál Index. Podľa portálu by mohla predajne prevziať pobočka Coop Jednota Nové Zámky.
Tá má podľa dostupných informácií z portálu Finstat viac ako trojnásobne vyššie tržby v porovnaní s dunajskostredskou pobočkou. Tie neustále rastú a v roku 2024 dosiahli hranicu 176 miliónov eur.
Akvizíciou spotrebného družstva COOP Jednota Dunajská Streda a najmä veľkou akvizíciou českej správcovskej spoločnosti ZFP Investments, ktorej realitný fond má hodnotu 630 miliónov eur, sa Tomáš Spuchliak zaradil medzi významných hráčov na slovenskom trhu s realitami.
