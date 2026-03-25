Schátrané kúpele dostanú novú šancu. Historický areál sa dočká veľkej rekonštrukcie

Areál bývalých kúpeľov na Borovej hore vo Zvolene roky pôsobil ako miesto, kde sa zastavil čas. Opustené budovy, zarastené chodníky a zvláštna atmosféra lákali skôr zvedavcov než rodiny na prechádzky. To sa však má čoskoro zmeniť a mesto pripravuje jeho veľkú obnovu.
Borová hora bola kedysi vyhľadávanou rekreačnou oblasťou s liečebným účinkom. Vo Zvolene boli v areáli parku Borová hora vybudované mestské kúpele, ktoré sa v polovici 20. storočia prebudovali na sanatórium na liečenie tuberkulózy a respiračných chorôb.
Dnes je technický stav areálu dlhodobo zanedbaný. Preto samospráva pripravila projekt, ktorý má miestu vrátiť dôstojnosť a nové možnosti využitia. Informoval o tom portál My Zvolen.
Administratíva je vybavená
Rekonštrukcia už má súhlas, stavebné povolenie je schválené a mesto spúšťa verejné obstarávanie. Ak nenastanú problémy, práce by mohli začať ešte pred letom. Financovanie sa spolieha aj na eurofondy, konkrétne Program Slovensko, z ktorého Zvolen získal takmer 456 000 eur.
Prvá etapa obnovy sa zameria najmä na revitalizáciu prírodného prostredia. V pláne je výsadba nových stromov a kvetov, obnova trávnatých plôch či rekonštrukcia chodníkov z ekologických, priepustných materiálov.
To podľa TASR potvrdil aj primátor Zvolena Vladimír Maňka. „Tie budú z priepustných materiálov, aby sa posilnili biodiverzita a funkcia zadržiavania vody v krajine. K jazeru vybudujú mólo, osadia lavičky a ďalší parkový mobiliár,“ objasnil s tým, že v areáli pribudne oplotenie a verejné osvetlenie. Nevyhnutnosťou je podľa neho aj kamerový systém. „V rámci stavebných prác zbúrame malé schátrané objekty a jeden z nich prerobíme na čitáreň,“ poznamenal.
Liečili sa tam partizáni
Borová hora má za sebou silný príbeh. V minulosti slúžila ako liečebné zariadenie pre pacientov s ochoreniami dýchacích ciest, vrátane tuberkulózy. Počas Slovenského národného povstania sa budova využívala ako nemocnica pre partizánov. Sanatórium fungovalo až do roku 1999, keď sa zdravotnícke služby presunuli do nemocnice v meste.
Odvtedy areál postupne upadal. V roku 2011 bol areál sanatória na Borovej hore vyčistený a sprístupnený pre verejnosť ako rekreačná oblasť a park.
V blízkosti aj arborétum
Borová hora však nie je len bývalé sanatórium a rekreačný priestor. Je to aj významné prírodné a vedecké miesto. Približne 3 km od centra Zvolena sa tu rozprestiera Arborétum Borová hora, vedecko‑pedagogické pracovisko Technickej univerzity vo Zvolene, ktoré je známe v celom regióne.
Toto arborétum je jedným z najväčších svojho druhu na Slovensku. Má takmer 50 hektárov a nachádza sa v ňom približne 500 druhov drevín s viac ako 1000 kultivarmi a 1500 geografickými pôvodmi. K tomu patrí aj rozsiahla zbierka ruží s takmer 800 odrodami, alebo viac ako 700 druhov kaktusov a sukulentov v skleníkoch.
