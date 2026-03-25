Schátrané kúpele dostanú novú šancu. Historický areál sa dočká veľkej rekonštrukcie

Foto: TASR - Ján Krošlák

Martin Cucík
Areál bývalých kúpeľov vo Zvolene sa dočká významnej rekonštrukcie. Peniaze na ňu prídu aj z Európskej únie.

Areál bývalých kúpeľov na Borovej hore vo Zvolene roky pôsobil ako miesto, kde sa zastavil čas. Opustené budovy, zarastené chodníky a zvláštna atmosféra lákali skôr zvedavcov než rodiny na prechádzky. To sa však má čoskoro zmeniť a mesto pripravuje jeho veľkú obnovu.

Borová hora bola kedysi vyhľadávanou rekreačnou oblasťou s liečebným účinkom. Vo Zvolene boli v areáli parku Borová hora vybudované mestské kúpele, ktoré sa v polovici 20. storočia prebudovali na sanatórium na liečenie tuberkulózy a respiračných chorôb.

Dnes je technický stav areálu dlhodobo zanedbaný. Preto samospráva pripravila projekt, ktorý má miestu vrátiť dôstojnosť a nové možnosti využitia. Informoval o tom portál My Zvolen.

Administratíva je vybavená

Rekonštrukcia už má súhlas, stavebné povolenie je schválené a mesto spúšťa verejné obstarávanie. Ak nenastanú problémy, práce by mohli začať ešte pred letom. Financovanie sa spolieha aj na eurofondy, konkrétne Program Slovensko, z ktorého Zvolen získal takmer 456 000 eur.

Prvá etapa obnovy sa zameria najmä na revitalizáciu prírodného prostredia. V pláne je výsadba nových stromov a kvetov, obnova trávnatých plôch či rekonštrukcia chodníkov z ekologických, priepustných materiálov.

To podľa TASR potvrdil aj primátor Zvolena Vladimír Maňka. „Tie budú z priepustných materiálov, aby sa posilnili biodiverzita a funkcia zadržiavania vody v krajine. K jazeru vybudujú mólo, osadia lavičky a ďalší parkový mobiliár,“ objasnil s tým, že v areáli pribudne oplotenie a verejné osvetlenie. Nevyhnutnosťou je podľa neho aj kamerový systém. „V rámci stavebných prác zbúrame malé schátrané objekty a jeden z nich prerobíme na čitáreň,“ poznamenal.

Liečili sa tam partizáni

Borová hora má za sebou silný príbeh. V minulosti slúžila ako liečebné zariadenie pre pacientov s ochoreniami dýchacích ciest, vrátane tuberkulózy. Počas Slovenského národného povstania sa budova využívala ako nemocnica pre partizánov. Sanatórium fungovalo až do roku 1999, keď sa zdravotnícke služby presunuli do nemocnice v meste.

Mierne rádioaktívne jazierko nachádzajúce sa v areáli. Foto: TASR – Ján Krošlák

Odvtedy areál postupne upadal. V roku 2011 bol areál sanatória na Borovej hore vyčistený a sprístupnený pre verejnosť ako rekreačná oblasť a park.

V blízkosti aj arborétum

Borová hora však nie je len bývalé sanatórium a rekreačný priestor. Je to aj významné prírodné a vedecké miesto. Približne 3 km od centra Zvolena sa tu rozprestiera Arborétum Borová hora, vedecko‑pedagogické pracovisko Technickej univerzity vo Zvolene, ktoré je známe v celom regióne.

Foto: TASR – Ján Krošlák

Toto arborétum je jedným z najväčších svojho druhu na Slovensku. Má takmer 50 hektárov a nachádza sa v ňom približne 500 druhov drevín s viac ako 1000 kultivarmi a 1500 geografickými pôvodmi. K tomu patrí aj rozsiahla zbierka ruží s takmer 800 odrodami, alebo viac ako 700 druhov kaktusov a sukulentov v skleníkoch.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Najnovšie články

