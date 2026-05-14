Dôchodcovia majú poslednú možnosť: Ministerstvo im ponúka jedinečnú príležitosť, majú už len zopár hodín

Ilustračná foto: Unsplash/TASR - Štefan Puškáš

Roland Brožkovič
TASR
Ambíciou projektu je dosiahnuť míľnik 100 440 vyškolených seniorov.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR informuje, že vzhľadom na blížiaci sa termín ukončenia projektu Digitálni seniori sa registrácie nových záujemcov ukončujú k piatku 15. mája.

V projekte je aktuálne registrovaný dostatočný počet záujemcov o vzdelávanie. Z tohto dôvodu už po uvedenom dátume nebude možné prihlásiť sa na školenia. Informovalo o tom MIRRI, ktoré eviduje už vyše 87 000 vyškolených seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov SR zapojených do vzdelávacieho projektu.

Dôležité zručnosti

Samotný projekt bude podľa MIRRI oficiálne ukončený 30. júna 2026, pričom jeho priebeh priebežne potvrdzuje, že stanovené ciele sú dosiahnuteľné. Ambíciou projektu je dosiahnuť míľnik 100 440 vyškolených seniorov.

„Projekt Digitálni seniori ukazuje, že chuť vzdelávať sa a držať krok s dobou nezávisí od veku. Som veľmi rád, že desaťtisíce seniorov na Slovensku získali väčšiu istotu pri používaní moderných technológií, ktoré im dnes pomáhajú zostať v kontakte s blízkymi aj so svetom okolo nich,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý).

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Dynamika realizovaných školení zároveň podľa MIRRI potvrdzuje silný a dlhodobý záujem seniorov o rozvoj digitálnych zručností, ktoré im pomáhajú lepšie sa orientovať v modernom svete a využívať dostupné digitálne služby. Registrovaní záujemcovia budú postupne kontaktovaní a zaradení do jednotlivých vzdelávacích aktivít podľa dostupných kapacít a v chronologickom poradí.

„Digitálne zručnosti sa stávajú prirodzenou súčasťou každodenného života a som presvedčený, že aj vďaka tomuto projektu sa mnohým seniorom otvorili nové možnosti, väčšia samostatnosť aj sebavedomie pri využívaní digitálnych služieb,“ dodal Migaľ.

