Jazda bez prilby sa mohla skončiť tragicky: Dieťa po páde z kolobežky s vážnymi zraneniami prevážal vrtuľník

Pri jazde na kolobežke sa vážne zranilo maloleté dievča. Nehoda sa stala v utorok (12. 5.) popoludní v obci Čakajovce v okrese Nitra. Dievča jazdilo na elektrickej kolobežke bez ochranných pomôcok, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Dievča z doposiaľ neznámych príčin v strede vozovky spadlo a udrelo si hlavu. S poraneniami ho letecky previezli do nemocnice v Bratislave.
Polícia apeluje na rodičov
Polícia apeluje na rodičov, aby nepodceňovali bezpečnosť detí pri jazde na elektrokolobežke. Dôležité je používanie ochranných pomôcok, najmä prilby, chráničov a reflexných prvkov. Zároveň upozorňuje, že jazda na elektrokolobežke je deťmi do 15 rokov v cestnej premávke zakázaná.
