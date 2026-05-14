Moskva čelí ďalším obvineniam: Ruské drony údajne cielene zasiahli vozidlo OSN, v Kyjeve pribúdajú obete

Foto: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj potvrdil, že počet obetí nočného ruského útoku na Kyjev stúpol na päť.

Ruské drony vo štvrtok zasiahli vozidlo Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) v meste Cherson na juhu Ukrajiny, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj. Moskvu obvinil, že na vozidlo zaútočila úmyselne, informuje TASR podľa agentúry AFP.

„Dnes počas humanitárnej misie v Chersone Rusi dvakrát zaútočili na vozidlo OCHA prostredníctvom FPV dronov, pričom si nemohli nebyť vedomí, na aké vozidlo mieria,“ oznámil Zelenskyj na platforme X. „Vo vnútri sa nachádzal vedúci OCHA a ďalších osem členov personálu. Našťastie nebol nikto zranený. Personál misie bol evakuovaný,“ dodal. Zdieľal aj video poškodeného auta s nápisom UN (OSN po anglicky).

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Nová vláda, nová rétorika: Maďarsko ostro odsúdilo ruské útoky na Zakarpatsko. Predvolá si ruského veľvyslanca
2.
Vojna bola nebezpečne blízko: Hraničné priechody s Ukrajinou boli krátko zatvorené, Užhorod zasiahli ruské drony
3.
Po slovách o konci vojny prišla studená sprcha: Bez splnenia tejto podmienky Rusko odmieta hovoriť o prímerí
Zobraziť všetky články (1749)

Počet obetí v Kyjeve stúpol

Zelenskyj potvrdil, že počet obetí nočného ruského útoku na Kyjev stúpol na päť. Zranených je približne 40 osôb a záchranné a pátracie operácie podľa neho stále pokračujú. „Viac ako desať ľudí je hlásených ako nezvestných,“ dodal.

Zranených hlásili aj z Kyjevskej a Odeskej oblasti a z Charkova. Ukrajinský prezident už v skoršom príspevku potvrdil, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu v noci na štvrtok viac ako 670 dronmi a 56 raketami.

„Na všetky tieto útoky musí prísť spravodlivá odpoveď. A tlak na Moskvu musí byť taký, aby tam pocítili dôsledky svojho teroru. Je dôležité, aby globálne sankcie proti Rusku zostali v platnosti… A je tiež veľmi dôležité, aby svet nezostal ohľadom tohto teroru ticho a stál na strane Ukrajiny,“ uzavrel Zelenskyj.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veľmi blízko Slovenska: Drony vybuchovali iba pár kilometrov od našich hraníc. Išlo o najväčší ruský…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac