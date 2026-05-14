Bratislava sa objavila v zahanbujúcom zozname: Čakáme na zázrak

Michaela Olexová
Bratislavu v alarmujúcom rebríčku predbehli iba tri európske mestá. Horšie skončili Praha, Lisabon a Budapešť.

Zahraničný portál sa pozrel na finančnú situáciu v rôznych európskych metropolách. Zameral sa na hlavné mestá krajín EÚ a porovnával dva hlavné ukazovatele – výšku hrubej minimálnej mzdy a priemernú cenu nájmu. Výsledky ukázali, že v mnohých hlavných mestách minimálna mzda nestačí ani na pokrytie bývania.

Účty za bývanie pritom patria medzi najväčšie výdavky európskych domácností, píše Euronews. Podľa údajov z portálu Eurostat predstavujú výdavky na bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ďalšie palivá v priemere 23,6 % všetkých výdavkov domácností v Európskej únii.

Euronews teraz prináša nový rebríček hlavných miest, ktoré pochodili najhoršie, ak je reč o rozdieloch medzi priemernou cenou za nájom a výškou hrubej minimálnej mzdy.

Bratislavu predbehli iba Česi, Portugalci a Maďari

Bratislava sa v nelichotivom zozname umiestnila na 4. mieste. Predbehli ju iba tri mestá – Praha, Lisabon a Budapešť.

Praha, ktorá skončila na prvom mieste, obsadila vrchol rebríčka, pretože priemerné nájomné tam dosahuje výšku 1 710 eur, zatiaľ čo minimálna mzda v Česku predstavuje 924 eur. Na pokrytie bývania v českej metropole tak človek potrebuje sumu vo výške približne 185 % minimálnej mzdy.

Kým naši susedia z Česka trpia najviac, lepšie na tom nie sú ani obyvatelia Lisabonu, kde nájom pohltí približne 168 % hrubej minimálnej mzdy. V Budapešti je to 159 % a Bratislava za Maďarskom zaostáva len tesne.

V Bratislave stojí nájom 158 % hrubej minimálnej mzdy

Na prenájom bývania v slovenskom hlavnom meste je totiž potrebných približne 158 % minimálnej mzdy. Inými slovami, Slovák pracujúci za minimálnu mzdu by musel na nájom minúť celý svoj mesačný príjem a stále by mu chýbala viac než polovica ďalšieho platu.

Nad hranicou 150 % sa v rebríčku nachádzajú aj Sofia, Atény a Riga. Do skupiny miest, kde minimálna mzda nestačí na pokrytie priemerného nájomného, patria aj Valletta (143 %), Paríž (138 %), Tallinn (131 %), Madrid (125 %), Bukurešť (122 %), Varšava (117 %), Dublin (113 %), Ľubľana (105 %) a Vilnius (105 %).

Na opačnom konci rebríčka skončil Brusel. Na pokrytie priemerného nájomného tam stačí približne 70 % hrubej minimálnej mzdy. Priemerný nájom za dvojizbový byt dosahuje 1 476 eur, zatiaľ čo minimálna mzda v Belgicku predstavuje 2 112 eur.

