Viac ako 40 predajní Coop Jednota má nového majiteľa. Zaujímala sa o ne aj Biedronka

Na slovenskom maloobchodnom trhu sa odohrala zaujímavá zmena. Reťazec Coop Jednota Dunajská Streda, ktorý prevádzkuje takmer 50 predajní (väčšinou pod značkami Jednota, Tempo či Mix), zmenil majiteľa. O sieť sa v minulosti zaujímala aj rýchlo rastúca poľská Biedronka, no nakoniec neuspela.
Novým vlastníkom sa stal slovenský podnikateľ Tomáš Spuchliak cez svoju skupinu Vosem. Protimonopolný úrad SR schválil transakciu koncom januára. Ako informoval Denník N, Spuchliak má v pláne rovno otvárať ďalšie predajne reťazca.
Stabilita, nie však rast
Táto regionálna sieť má prekvapivo stabilné, no nie rastúce čísla. Za rok 2024 dosiahla tržby vyše 46 miliónov eur a zamestnáva okolo 330 ľudí. Predajne sa nachádzajú hlavne na juhu Slovenska: v Dunajskej Strede a okolí, v Galante, v Šali, v Komárne, ale aj v časti Nitrianskeho kraja.
Firma sa v minulosti podľa portálu SME pokúšala expandovať aj do Bratislavy otvorením pobočky na Dulovom námestí a Mierovej ulici v roku 2012, no tam sa trápila a nakoniec sa v roku 2023 stiahla z ekonomických dôvodov.
Záujem mala aj Biedronka
Spočiatku sa zdalo, že akvizícia reťazca Coop Jednota Dunajská Streda sa podarí poľskej Biedronke. Intenzívne rokovania medzi poľským diskontným gigantom a touto spoločnosťou prebiehali ešte na jeseň roku 2024, informoval o tom vtedy taktiež portál SME. Poliaci v tom čase aktívne hľadali zamestnancov práve v lokalitách, kde má družstvo svoje pobočky.
K dohode s Coop Jednota Dunajská Streda však napokon nedošlo. Presné dôvody neboli nikdy oficiálne komunikované. Nevyjadrila sa k nim ani Biedronka, ani samotné družstvo, ani nový vlastník. Je pravdepodobné, že rozhodnutie ovplyvnilo viacero okolností.
Ako spotrebné družstvo s veľkým počtom členov mohla Coop Jednota uprednostniť domáceho investora, ktorý deklaroval zachovanie lokálnej značky a pracovných miest.
Biedronke sa však darí aj bez tejto akvizície. Minulý rok vstúpila na slovenský trh najprv vybudovaním logistického centra vo Voderadoch a následne otvorením prvej predajne v Miloslavove pri Bratislave.
Ako sme informovali, počas prvého roka sa jej podarilo otvoriť 15 prevádzok. Zástupcovia spoločnosti zároveň avizujú, že expanzia má v roku 2026 výrazne zrýchliť tempo.
Nový majiteľ sa angažuje v potravinárstve
Tomáš Spuchliak má 39 rokov a na Slovensku vybudoval podnikanie v potravinárskom priemysle. Jeho firma Vosem má v portfóliu viacero zaujímavých spoločností.
Napríklad sieť mäsiarstiev Danubius s približne 90 predajňami a tržbami okolo 12 miliónov eur ročne, pekáreň Nelapek v Nových Zámkoch s tržbami okolo 11 miliónov eur, bitúnok v Komárne, obchodné centrum Point Brezno a množstvo ďalších nehnuteľností (spolu asi 100 000 m²).
Celkovo má skupina Vosem tržby približne 50 miliónov eur ročne, aktíva vyše 150 miliónov eur a zamestnáva viac ako 450 ľudí.
Spoločnosť Danubius má dlhy na poistnom takmer 180 000 eur, podľa Spuchliaka je však v dobrej kondícii a nijako to nebráni novej akvizícii. Nelapek pritom dodáva svoje produkty aj veľkým hráčom na slovenskom trhu, ako sú Lidl či Kaufland.
Väčšina jeho spoločností sa nachádza na juhu Slovenska. Danubius má silné zastúpenie najmä v okolí Dunajskej Stredy, Galanty, Komárna, Šale či Nových Zámkov. Práve do tohto regiónu preto prirodzene zapadnú aj nové predajne Coop Jednoty. Budú bližšie k existujúcej sieti a výrazne jednoduchšie na riadenie aj ďalší rozvoj. Tomáš Spuchliak chce touto akvizíciou pokračovať v expanzii.
V pláne má otváranie nových predajní, modernizáciu súčasných prevádzok a zároveň sa chce aktívne obzerať po ďalších príležitostiach na akvizície v maloobchode.
