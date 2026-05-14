Penta by mohla ovládnuť taliansky trh s lekárňami. Odkúpením najväčšieho konkurenta

Taliansky lekárenský reťazec Lafarmacia sa ocitol v centre jedného z najväčších investičných súbojov v európskom farmaceutickom sektore. O kúpu jednotky na talianskom trhu sa zaujíma viacero silných hráčov vrátane česko-slovenskej skupiny Penta Investments, ktorú založili Marek Dospiva a Jaroslav Haščák.
O najväčšiu lekárenskú sieť v Taliansku sa rozbieha tvrdý investičný boj. Predaj značky Lafarmacia, ktorá patrí pod Hippocrates Holding, priťahuje ako strategických, tak aj čisto finančných investorov z celého sveta. Do hry vstupuje aj česko-slovenská investičná skupina Penta Investments, ktorá v sektore lekární pôsobí prostredníctvom siete Dr. Max. Informoval o tom portál Seznam Zprávy.
Talianske zdravotníctvo v slovenskom vlastníctve
Zaujímavosťou je, že do tendra vstupujú dva úplne odlišné typy kupujúcich. Na jednej strane stoja finančné fondy, ktoré hľadajú návratnosť kapitálu. Na druhej strane je Penta, ktorá už v Taliansku reálne buduje vlastný lekárenský biznis. A to až prekvapivo rýchlo.
Skupina Penta Investments už prevádzkuje sieť lekární Dr. Max a v Taliansku sa postupne rozrastá. Vstup na taliansky trh začal v roku 2018 otvorením prvých pobočiek. Výrazný posun prišiel v roku 2023, keď Penta kúpila sieť Neo Apotek za približne 400 miliónov eur, čím získala viac než 200 ďalších lekární.
Dnes má skupina v Taliansku okolo 250 pobočiek a podľa vlastných údajov patrí medzi troch najväčších hráčov na talianskom trhu.
Rýchlejšia cesta k expanzii cez veľkú akvizíciu
Súčasná súťaž o Lafarmaciu má pre investorov zásadný význam. Kúpa takejto veľkej siete by totiž znamenala preskočenie zdĺhavého procesu postupného skupovania menších lekární. Hippocrates Holding má viac ako 600 prevádzok a ďalšie možnosti rastu.
Podľa odhadov by priemerná hodnota jednej lekárne v Taliansku mohla byť okolo 120 000 eur, čo by teoreticky znamenalo hodnotu portfólia na úrovni približne 780 miliónov eur.
Skutočná cena však môže byť vzhľadom na potenciál ďalšej expanzie oveľa vyššia. To si uvedomujú aj majitelia spoločnosti Hippocrates Holding. „V posledných rokoch sme získali v priemere jednu novú lekáreň každé tri dni, pričom sme dosiahli 483 lekární, tržby viac ako 800 miliónov eur a zisk EBITDA na úrovni 160 miliónov eur. Sme pripravení do konca roka 2025 prekročiť 600 lekární a pokračovať v roku 2026, pričom si udržiavame tempo rastu približne 100 lekární ročne,“ vyjadrili sa v minulom roku majitelia v tlačovej správe podľa talianskeho portálu Pharma Retail.
Penta zároveň deklaruje ambíciu dostať sa až na úroveň tisíc lekární v krajine, čím by sa výrazne priblížila k pozícii lídra trhu. V prípade úspešnej akvizície by sa stala s prehľadom najväčším prevádzkovateľom lekární v Taliansku.
