Problémy nedotknuteľného gigantu. Zisk IKEY sa prepadol o tretinu, prichádza aj rušenie predajní

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Ekonomická situácia vo svete je náročná, zatváranie a škrty sa dotýkajú aj kedysi nedotknuteľných firiem.

Švédsky nábytkársky gigant IKEA pristupuje k výnimočnému rozhodnutiu. Spoločnosť oznámila zatvorenie svojho veľkého showroomu v meste Borlänge, pričom ide o prvé uzavretie predajne z ekonomických dôvodov po viac než štyroch desaťročiach. Dôvodom sú zhoršujúce sa finančné výsledky a tlak na znižovanie nákladov.

Predajňa v Borlänge fungovala približne 13 rokov a patrila medzi väčšie prevádzky siete. Predajná plocha dosahuje približne 31 000 štvorcových metrov. Pre porovnanie, predajňa v Bratislave má približne 36 700 štvorcových metrov. Informoval o tom portál Wiadomosci Handlowe.

Podľa portálu ide o historický moment, keďže naposledy firma pristúpila k podobnému kroku ešte v roku 1983. Vtedy zanikla predajňa v meste Köping. Súčasný krok tak naznačuje, že spoločnosť čelí výrazne náročnejšiemu ekonomickému prostrediu než v minulých rokoch.

Zisk menší takmer o tretinu

Zatvorenie showroomu sa dotkne približne 230 zamestnancov. Spoločnosť uviedla, že sa bude snažiť pracovníkom pomôcť a hľadať riešenia na zmiernenie dosahov. IKEA aktuálne zamestnáva po celom svete približne 222 000 ľudí. Znižovanie počtu pracovných miest a rušenie nerentabilných prevádzok je podľa odborníkov súčasťou širšej stratégie, ktorou sa firma snaží reagovať na meniace sa podmienky na trhu.

IKEA v uplynulom finančnom roku dosiahla celosvetový obrat vo výške 44,6 miliardy eur. Napriek tomu však firma zaznamenala mierny medziročný pokles tržieb. Ešte výraznejšie sa problémy prejavili pri ziskovosti.

Čistý zisk spoločnosti totiž klesol o viac než 30 % a dosiahol približne 1,5 miliardy eur. Za zhoršenými výsledkami stojí najmä slabšia spotrebiteľská nálada, rast prevádzkových nákladov a opatrnejšie míňanie domácností.

Na Slovensku možná expanzia

Paradoxne, ešte vo februári sme informovali o možnej expanzii spoločnosti na Slovensku. Hovorilo sa pritom o tom, že spoločnosť by mohla rozšíriť svoje pôsobenie buď prostredníctvom menších predajní po vzore Poľska, alebo otvorením ďalších výdajných miest v rôznych regiónoch krajiny.

Spoločnosť IKEA dlhodobo považuje Slovensko za jeden z kľúčových trhov v rámci strednej Európy. Uvedomujeme si, že dostupnosť IKEY pre našich zákazníkov je dôležitá. Aktívne preto zvažujeme rôzne formáty a spôsoby, ako byť zákazníkom ešte bližšie – či už ide o plánovacie štúdiá, výdajné miesta alebo nové digitálne služby či možnosť nového obchodného domu. Tieto možnosti sú súčasťou našej expanznej stratégie, ktorá reaguje na meniace sa potreby a očakávania zákazníkov,“ potvrdila v minulosti pre interez Nicol Richterová z oddelenia komunikácie spoločnosti.

Na našom trhu výsledky spoločnosti kopírujú globálny trend švédskeho gigantu. Firme u nás voči minulému roku klesol zisk o približne 25 %.

Jediná slovenská predajňa IKEA patrí už dlhé roky medzi významné nákupné miesta pre zákazníkov hľadajúcich nábytok a doplnky do domácnosti. Od svojho vstupu na slovenský trh v roku 1992 prešla výrazným vývojom aj rozširovaním ponuky. Prvá prevádzka fungovala na ploche približne 1 600 štvorcových metrov a zákazníkom ponúkala asi 1 500 produktov.

Počas nasledujúcich rokov sa obchod viackrát presťahoval a postupne zväčšoval svoje priestory aj sortiment. Dnešná predajňa na Ivanskej ceste v Bratislave, ktorá bola otvorená v roku 2002, má rozlohu približne 36 700 štvorcových metrov. V jej ponuke sa nachádza okolo 10 500 rôznych výrobkov.

Diskusie o možnej expanzii značky na Slovensku sa objavujú pravidelne. IKEA však nepôsobí iba v hlavnom meste. Spoločnosť prevádzkuje aj výdajné miesta v Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.

