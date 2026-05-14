Vraveli im, že vzťah nevydrží ani mesiac, no mýlili sa: Majself odhalil tajomstvo dlhoročnej lásky s Júliou

Dlhoročné vzťahy v prostredí šoubiznisu bývajú skôr raritou než pravidlom, no existujú dvojice, ktoré dokazujú opak. Vernosť a vzájomná podpora dokážu prekonať aj tie najväčšie nástrahy verejného života a vybudovať pevné základy pre spoločné šťastie.
Spevák Majself sa podelil o milý instagramový príspevok, v ktorom vyznal svoje city manželke, make-up artistke Júlii Švehlovej, s ktorou tvorí pár už neuveriteľných 18 rokov a majú spolu syna. Ich vzťah pritom kedysi mnohí veľkú budúcnosť nepripisovali, no dnes patria medzi stabilné páry slovenského šoubiznisu. Z dvojice sú už čoskoro aj 12 rokov manželia a fanúšikovia nešetrili dojatými reakciami.
Ich láska prešla skúškami času
Majself sa podelil o veľmi milé a kreatívne video, ku ktorému pridal aj úprimné vyznanie venované svojej manželke Júlii. V slovách plných vďačnosti sa obzrel za rokmi, ktoré spolu prežili, a naznačil, že práve vzájomná opora a schopnosť stáť pri sebe aj v ťažších chvíľach sú tým, čo ich vzťah drží pokope dodnes.
„18 rokov spolu. A ešte veľa ďalších pred nami,“ napísal na úvod spevák. Neskôr otvorene opísal aj to, čo podľa neho ich vzťah drží pokope celé roky. „Je to obrovské privilégium mať ťa po svojom boku… vo svete, kde je ťažké sa o niekoho oprieť, sme sa naučili byť tu jeden pre druhého, bez ohľadu na okolnosti,“ vyznal sa Majself.
Počas rokov sa naučili navzájom podporovať a pomáhať si rásť nielen ako partneri, ale aj ako ľudia. „Naučili sme sa podporovať jeden druhého a pomáhať si navzájom rásť… a hlavne sme sa nikdy neprestali milovať, to beriem ako zázrak,“ doplnil spevák.
