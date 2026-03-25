Nakupujú tu mnohí Slováci. Známe nákupné centrum čaká veľká zmena, budúcnosť je neistá

Bory Mall, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Známe nákupné centrum Bory Mall opäť mení majiteľa, znovu sa ocitne v slovenskom vlastníctve.

Bratislavské nákupné centrum Bory Mall môže čoskoro opäť zmeniť majiteľa. Po nedávnom predaji do českých rúk sa totiž pripravuje ďalší veľký obchod, ktorý by ho vrátil pod kontrolu slovenského kapitálu. Nový investor pritom otvorene hovorí, že nejde o poslednú akvizíciu tohto typu.

Za aktuálnym dianím stojí investičná skupina Vosem Capital podnikateľa Tomáša Spuchliaka. Tá sa dohodla na prevzatí českej spoločnosti ZFP Investments, ktorá spravuje realitný fond s majetkom približne 630 miliónov eur. Súčasťou tohto portfólia je aj samotné Bory Mall, ale aj ďalšie nehnuteľnosti v Bratislave a regiónoch. Informoval o tom portál Index.

Čaká sa už iba na schválenie

Obchod zatiaľ nie je definitívny. Musia ho ešte odobriť úrady vrátane Českej národnej banky či protimonopolných úradov v Česku aj na Slovensku. Cena transakcie síce nebola zverejnená, no podľa dostupných informácií ide o desiatky miliónov eur len za samotnú správcovskú spoločnosť, pričom pod jej správou sú aktíva za stovky miliónov.

Pre Bory Mall je to pritom druhá zmena majiteľa za posledný rok, spoločnosť Penta Real Estate ju predala českej ZFP Investments iba v septembri minulého roka.

Oravský podnikateľ Tomáš Spuchliak, ktorý podľa Denníka E začínal pri jednoduchých rekonštrukciách bytov a postupne sa vypracoval cez stavebníctvo až k väčším investíciám, urobil zatiaľ najväčší krok vo svojej kariére.

Jeho ambície sú pritom mimoriadne vysoké, keďže v horizonte piatich rokov chce spravovať majetok v objeme desiatok miliárd eur a zaradiť sa medzi najväčších hráčov na trhu s realitami.

Reality, ale aj potravinárstvo

Spuchliak si pritom na Slovensku vybudoval silné postavenie aj v oblasti potravinárstva. Ako sme informovali, prednedávnom sa stal vlastníkom časti reťazca Coop Jednota, konkrétne jeho pobočky Coop Jednota Dunajská Streda.

Prostredníctvom svojej spoločnosti Vosem ovláda viacero zaujímavých firiem a projektov. Do jeho portfólia patrí napríklad sieť mäsiarstiev Danubius, ktorá prevádzkuje približne 90 predajní a dosahuje ročné tržby na úrovni okolo 12 miliónov eur.

Ďalej je to pekáreň Nelapek so sídlom v Nových Zámkoch, ktorej ročné výnosy sa pohybujú okolo 11 miliónov eur. Súčasťou skupiny je aj bitúnok v Komárne, obchodné centrum Point v Brezne, ako aj rozsiahle portfólio nehnuteľností s celkovou rozlohou približne 100-tisíc štvorcových metrov.

Skupina Vosem ako celok dosahuje ročné tržby približne 50 miliónov eur, jej aktíva presahujú hodnotu 150 miliónov eur a zamestnáva viac než 450 pracovníkov. Akvizíciou skupiny ZFP Investments by si ešte viac posilnila svoje postavenie na trhu a rozšírila svoje možnosti či už v realitách, alebo v potravinárstve.

