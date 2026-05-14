Simona First o živote slobodnej mamy: Niekedy je najťažšie priznať, že potrebujete pomoc

Foto: Instagram (simonacomedy)

Frederika Lyžičiar
Pomenovala realitu, ktorú mnohé slobodné mamy skrývajú za slovami, že všetko zvládajú.

Navonok môžu slobodné matky pôsobiť, že zvládajú prácu, domácnosť aj starostlivosť o dieťa bez zaváhania. Za zatvorenými dverami však často zostáva únava, samota a tlak, o ktorom sa hovorí len veľmi málo.

Stand-up komička Simona First, ktorá zahviezdila aj v seriáli Sľub ako upratovačka, je dnes manželkou komika Joea Trendyho a mamou dvoch detí. Okrem syna vychováva aj dcérku Amalu, ktorá sa jej narodila minulý rok v júni. V podcaste Closer sa vrátila k obdobiu, keď syna vychovávala ako slobodná mama, a otvorene prehovorila o troch prácach, finančnom tlaku, vyčerpaní aj o tom, aké náročné je priznať si, že človek potrebuje pomoc.

 

m
Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Len Simona (@simonacomedy)

Tri práce, dieťa a minimum oddychu

Simona priznala, že pracovať začala veľmi skoro po narodení syna. Ambície a potreba zabezpečiť rodinu ju prinútili fungovať v tempe, ktoré si dnes sama nevie vysvetliť.

„Začala som pracovať, keď mal asi 7 – 8 mesiacov. Vtedy som začala robiť jednu prácu, ktorá bola na home office, osemhodinová, lebo som chcela peniaze a mala som ambície. Potom som začala robiť ešte stand-up. Jazdila som s ním stále mojou Fabiou hore-dole. A keď som prišla sem, zobrala som si ešte jednu prácu,“ opísala.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Closer.sk (@closer_slovensko)


S odstupom času sama nechápe, ako dokázala fungovať v takom extrémnom režime. Dnes jej to príde takmer nereálne. „Ja ti poviem, že neviem. Fakt neviem. Ja si teraz nestíham umyť vlasy ani raz za týždeň a nechápem, ako som vtedy zvládala tri roboty. Ešte si pamätám, že som bola aj taká chudá a aj dobre som vyzerala,“ zasmiala sa počas rozhovoru.

Na slobodné matky myslí neustále

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac