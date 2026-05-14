Simona First o živote slobodnej mamy: Niekedy je najťažšie priznať, že potrebujete pomoc

Navonok môžu slobodné matky pôsobiť, že zvládajú prácu, domácnosť aj starostlivosť o dieťa bez zaváhania. Za zatvorenými dverami však často zostáva únava, samota a tlak, o ktorom sa hovorí len veľmi málo.
Stand-up komička Simona First, ktorá zahviezdila aj v seriáli Sľub ako upratovačka, je dnes manželkou komika Joea Trendyho a mamou dvoch detí. Okrem syna vychováva aj dcérku Amalu, ktorá sa jej narodila minulý rok v júni. V podcaste Closer sa vrátila k obdobiu, keď syna vychovávala ako slobodná mama, a otvorene prehovorila o troch prácach, finančnom tlaku, vyčerpaní aj o tom, aké náročné je priznať si, že človek potrebuje pomoc.
Tri práce, dieťa a minimum oddychu
Simona priznala, že pracovať začala veľmi skoro po narodení syna. Ambície a potreba zabezpečiť rodinu ju prinútili fungovať v tempe, ktoré si dnes sama nevie vysvetliť.
„Začala som pracovať, keď mal asi 7 – 8 mesiacov. Vtedy som začala robiť jednu prácu, ktorá bola na home office, osemhodinová, lebo som chcela peniaze a mala som ambície. Potom som začala robiť ešte stand-up. Jazdila som s ním stále mojou Fabiou hore-dole. A keď som prišla sem, zobrala som si ešte jednu prácu,“ opísala.
S odstupom času sama nechápe, ako dokázala fungovať v takom extrémnom režime. Dnes jej to príde takmer nereálne. „Ja ti poviem, že neviem. Fakt neviem. Ja si teraz nestíham umyť vlasy ani raz za týždeň a nechápem, ako som vtedy zvládala tri roboty. Ešte si pamätám, že som bola aj taká chudá a aj dobre som vyzerala,“ zasmiala sa počas rozhovoru.
