„Lepšie ako Monako“: Lacnú alternatívu za francúzsku Riviéru nájdete na Jadrane

Jadranské more, piesočnaté pláže, luxusný prístav a množstvo pamiatok. Vyberte sa na juhovýchod – na Balkán, kde zažijete luxus ako na francúzskej Riviére, ale s menším počtom turistov a lacnejšie.
Nenápadné pobrežné mesto pri Jadranskom mori údajne pripomína francúzsku Riviéru, konkrétne Monako. Nie, nehovoríme o Chorvátsku, ale o Čiernej Hore, ktorá je jednou z najobľúbenejších dovolenkových destinácií v Európe, navyše patrí medzi tie, ktoré sú stále ešte málo turisticky navštevované a zároveň lacné, čo nám v našom rozhovore potvrdil aj Igor, ktorý tu robí sprievodcu.
Luxusný prístav
Reč je o meste Tivat, ktoré sa nachádza neďaleko ikonického Kotorského zálivu a v posledných rokoch prešlo obrovskou multimiliónovou rekonštrukciou, ktorá premenila jeho námorné mólo na luxusný prístav, píše web Metro.
Prístav dostal názov Porto Montenegro a je poriadne honosný. Ponúka luxusné apartmány, butiky, bary a reštaurácie s výhľadom na Kotorský záliv. Kotví tu viac ako 450 jácht a hostia tu môžu využiť fitnescentrum, bazén, rôzne reštaurácie a dokonca aj súkromné pláže. Okrem toho sa v prístave každoročne konajú viaceré akcie a festivaly.
Osem pláží
Tivat je významné letovisko s množstvom hotelov, kde si vraj užijete luxus ako na francúzskej Riviére, no oveľa lacnejšie. V meste sa nachádza osem pláží, ktoré vás očaria svojou krásou. Hneď v centre si môžete rozložiť deku na piesočnatej pláži Belane, ktorá je známa svojím plytkým vstupom do mora a nádherným výhľadom priamo na záliv. Navyše je obklopená cyprusovým a borovicovým hájom.
Ak by sa vám ležanie na pláži už zunovalo, môžete navštíviť aj množstvo historických pamiatok, ako napríklad Pevnosť svätého Jána (Hrad San Giovanni), ktorá sa nachádza na malebnom kopci s výhľadom na záliv, pričom ponúka neuveriteľné výhľady na okolitú krajinu.
