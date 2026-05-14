Hollywoodska hviezda v novej podobe: Adam Sandler prekvapil premenou a schudnutou postavou

Fanúšikovia známeho herca zostali prekvapení po tom, čo sa objavil v Los Angeles po boku svojej dcéry Sadie. Komik, ktorého si diváci roky spájajú s ležérnym štýlom, humorom a pohodovou povahou, tentoraz zaujal niečím úplne iným — výrazne štíhlejšou postavou.
Podľa portálu The Blast herec údajne schudol viac než 11 kilogramov. 59-ročný Adam Sandler sa počas víkendovej prechádzky v Los Angeles objavil vo svojom typickom oversize outfite — mal oblečenú vzorovanú košeľu, ďalej sivé teplákové kraťase a farebné tenisky. Napriek nenápadnému a voľnému oblečeniu si však mnohí okamžite všimli, že herec pôsobí oveľa štíhlejšie než v minulosti.
Jeho premena prichádza len niekoľko mesiacov po tom, čo počas svojho turné You’re My Best Friend Tour debutoval s humornou skladbou Grandma’s on Ozempic, v ktorej si robil žarty z populárnych liekov na chudnutie. Herec však nikdy nepotvrdil, že by podobné prípravky užíval aj on sám.
Za jeho premenou stojí rodina
Sandler zároveň prezradil, že práve jeho dcéry Sadie a Sunny, ktoré má so svojou manželkou Jackie Sandler, ho motivujú k zdravšiemu životnému štýlu. Počas newyorskej premiéry filmu Adam Sandler: Love You v auguste 2024 herec uviedol, že ho jeho dcéry často nabádajú k tomu, aby uprednostnil svoje zdravie. “Starajú sa o mňa a moje zdravie, rovnako ako som sa staral ja o svojho otca,“ povedal pre magazín People. Podľa jeho slov mu často pripomínajú, aby sa viac staral o seba a vrátil sa k tréningom, ktoré kedysi absolvoval kvôli filmu Zohan: Krycie meno kaderník.
