Lidl predstavil historickú zmenu. Viac ako 3000 predajní chce konkurovať lacným reťazcom

Martin Cucík
Spoločnosť Lidl spustila tvrdý konkurenčný boj voči lacným reťazcom. Viac ako 3000 predajní po celom Nemecku prešlo výraznou zmenou.

Nemecký diskont Lidl robí jednu z najväčších zmien vo svojej histórii. Počas posledných týždňov sa vo všetkých predajniach naprieč Nemeckom udiali zmeny v nepotravinovom sortimente reťazca.

Namiesto neustále sa meniacej ponuky akciového tovaru zavádza Lidl nový koncept stálych tematických zón. Firma tým reaguje na rastúci tlak konkurencie zo strany reťazcov ako Action, TEDi, Woolworth či diskontných sietí zameraných na bývanie, šport a domácnosť.

Koncept je postavený najmä na silných privátnych značkách, ktoré si Lidl budoval celé roky. Reťazec tak chce ešte viac posilniť produkty, ktoré už dnes majú medzi zákazníkmi silné meno. Informoval o tom vo svojej tlačovej správe.

Výrobky sú rozdelené do šiestich veľkých kategórií, každú z nich zastupuje privátna značka reťazca. Železiarstvo a záhrada (Parkside), šport a voľný čas (Crivito), kuchyňa a domácnosť (Silvercast), Living (Livarno), móda (Esmara) a deti a hračky (Lupilu).

Nový systém už Lidl spustil vo všetkých približne 3 250 predajniach v Nemecku. Prvé testovanie pritom prebehlo v Poľsku a možno očakávať, že zmeny sa môžu postupne rozšíriť aj do ďalších krajín vrátane Slovenska.

Lidl ide priamo proti Actionu

Za celou zmenou je aj tvrdý konkurenčný boj. Holandský reťazec Action v posledných rokoch prudko expanduje naprieč Európou a láka zákazníkov na lacný a neustále sa meniaci nepotravinový sortiment. Silnú pozíciu si drží aj Decathlon v oblasti športu či nemecký reťazec Woolworth. Lidl sa preto snaží zákazníkov presvedčiť, že podobný sortiment dokáže ponúknuť pod jednou strechou spolu s bežným nákupom potravín.

Nie je to pritom prvý pokus reťazca vstúpiť na tento trh. Ešte počas minulého roku otvoril v Nemecku prvú prevádzku, ktorá nepredávala žiadne potraviny. Zámer bol jasný: bojovať proti nepotravinovým diskontným reťazcom.

Koniec chaosu v akciových regáloch

Doterajší model fungoval na „týždennej báze“. Každý týždeň sa v predajniach objavila nová limitovaná ponuka od náradia cez športové oblečenie až po kuchynské spotrebiče. Tovar sa rýchlo vypredal a o pár dní ho nahradila ďalšia akcia. Práve tento systém však začal narážať na meniace sa správanie zákazníkov.

Ľudia čoraz viac vyhľadávajú stabilnejšiu ponuku, lepšiu orientáciu v predajni a možnosť kúpiť si obľúbené produkty aj mimo krátkodobých akcií. Lidl preto vytvoril nové stále „tematické svety“, ktoré budú mať v predajniach pevné miesto.

Každá zóna dostala vlastné farebné označenie, samostatné regály a jasnejšiu navigáciu. Súčasťou zmien je aj silnejšie prepojenie kamenných predajní s online obchodom. V nových tematických zónach sa objavujú QR kódy, cez ktoré sa zákazníci dostanú na kompletnú ponuku produktov v e-shope.

Zmena môže doraziť aj na Slovensko

Hoci Lidl zatiaľ nový koncept naplno spustil len v Nemecku, ide o širšiu stratégiu celej skupiny Schwarz, pod ktorú patrí aj Kaufland. Ako sme informovali, produkty značiek Parkside, Silvercrest či Crivit sa už dnes objavujú aj v predajniach Kauflandu a firmy čoraz viac prepájajú svoje obchodné aktivity.

