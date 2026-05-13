Nová vláda, nová rétorika: Maďarsko ostro odsúdilo ruské útoky na Zakarpatsko. Predvolá si ruského veľvyslanca

Ruské útoky dronom zasiahli v stredu aj Zakarpatskú oblasť a tieto útoky pokračujú. Uviedla to vo videu zverejnenom na Facebooku nová maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová, podľa ktorej vláda v Budapešti sleduje tieto udalosti s mimoriadnou pozornosťou a ostro ich odsudzuje, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa jej slov doposiaľ majú informácie o útoku piatich dronov. „Maďarská vláda je v neustálom kontakte s generálnym konzulom v Užhorode a udalosti budú prerokované na dnešnom prvom zasadnutí vlády,“ dodala.
Maďarsko si predvolá ruského veľvyslanca
„Útok hlboko odsudzujeme. Dúfame, že nedošlo a ani nedôjde k žiadnym zraneniam,“ zdôraznila šéfka maďarskej diplomacie. Premiér Péter Magyar v prestávke rokovania kabinetu, ktoré sa konalo v obci Ópusztaszer v Čongrádskej stolici, podľa servera hang.hu novinárom povedal, že ide o najnásilnejší útok, aký zasiahol Zakarpatskú oblasť od vypuknutia vojny.
„Aj maďarskí železničiari museli ísť do krytov, pretože boli na stanici v Čope. Maďarská vláda odsudzuje ruský útok a (šéfka diplomacie) Anita Orbánová predvolala na štvrtok ráno ruského veľvyslanca na ministerstvo zahraničných vecí,“ dodal ministerský predseda.
Ukrajina hlási stovky dronov a obete
Ruská armáda v stredu od prvých minút dňa vypustila do útokov proti Ukrajine viac než 800 dronov, pričom sa zameriavala na oblasti, ktoré sú najbližšie k hraniciam aliancie NATO. Vo svojom príspevku na sieti Facebook to v stredu podvečer uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa aktuálnych informácií o život prišlo najmenej šesť civilistov.
Zásahy cieľov už boli nahlásené zo Zakarpatskej, Ľvovskej, Volynskej, Ivano-Frankivskej i Rivnenskej oblasti, ale aj z ďalších regiónov. Okrem najmenej šiestich obetí na životoch hlásia aj desiatky zranených vrátane detí.
