Zmeny v transakčnej dani sa zatiaľ nekonajú: Na rad sa dostane až na ďalšej schôdzi, bude to v septembri

Návrh novely zákona o dani z finančných transakcií z dielne koaličnej SNS neprerokovali poslanci v utorok na 37. mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR a vrátia sa k nemu až na nasledujúcej riadnej schôdzi v septembri.

Mimoriadnu schôdzu síce otvorili a schválili aj jej program, keďže však rokovanie výborov o novele bolo predtým prerušené, nemohlo o nej v druhom čítaní rokovať plénum. Schôdzu preto hneď ukončili s tým, že neprerokovaný bod sa zaradí do programu schôdze parlamentu so začiatkom 9. septembra.

Iniciátorom bola opozícia

Mimoriadne rokovanie NR SR iniciovala opozícia. Jej cieľom bolo čo najskôr schváliť zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy, ktoré navrhla SNS. Koalícia však už skôr avizovala, že zmeny v transakčnej dani, ktoré už prešli do druhého čítania, plánuje schvaľovať až na ďalšej riadnej schôdzi parlamentu v septembri.

Transakčnú daň by podľa návrhu SNS od októbra tohto roka nemali platiť živnostníci ani malé firmy s obratom do 100.000 eur. Posunutie novely zákona o dani z finančných transakcií minulý týždeň v utorok (3. 6.) podporilo 146 zo 147 prítomných zákonodarcov.

Výpadok príjmov vyrieši zrušený deň pracovného pokoja

Návrh dlhodobo podporovala opozícia, v koalícii zhoda nebola. Koaličné strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS sa však nakoniec dohodli na podpore návrhu zúžiť rozsah pôsobnosti transakčnej dane. Súvisiaci výpadok príjmov štátneho rozpočtu plánujú riešiť tak, že štátny sviatok 17. novembra nebude do budúcnosti dňom pracovného pokoja.

Avizovali, že počas leta zasadne ešte pracovná skupina, ktorá by mala riešiť rôzne technické náležitosti transakčnej dane. Dohodnuté zmeny by sa mali potom zapracovať do novely v druhom čítaní v septembri.