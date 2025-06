Polícia v Budapešti zastavila sanitku, aby nechala prejsť konvoj priateľov Viktora Orbána. Údajne v ňom mal byť aj Robert Fico

Maďarská polícia v Budapešti zastavila sanitku, aby dala prednosť konvoju áut, ktoré viezli zrejme dôležité osoby z prostredia politiky. Video sa okamžite stalo virálnym a pobúrilo verejnosť.

O celom prípade informoval novinár Szabolcs Pányi, video uverejnil na sociálnu sieť X. Delegácia smerovala na konzervatívnu konferenciu CPAC. V jednom z áut sa údajne nachádzal aj premiér Fico. Incident sa mal odohrať ešte koncom mája, video sa však objavilo až teraz.

🚨 New footage sparks outrage: Hungarian police stopped an ambulance in Budapest to let a motorcade of one of Viktor Orbán’s friends arriving at CPAC Hungary pass.

🇸🇰The Slovak ambassador’s car is seen in the convoy—likely carrying Slovak PM Robert Fico. Social media erupts. 1/2 pic.twitter.com/sh675a5s6V

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) June 9, 2025