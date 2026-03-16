Ženích z Ruže pre nevestu priznal sklamanie: Na účastníčky mení názor, najmä jedna ho šokovala

Reality šou opäť rozprúdila emócie a tentoraz sa dianie na obrazovkách dotklo priamo hlavného protagonistu – ženícha Adriána. Fanúšikovia šou si už zvykli, že každý diel prináša nečakané momenty, konflikty aj prekvapenia, no sledovanie epizód z jeho pohľadu odhaľuje úplne novú dimenziu zážitku.
V Trnave sa konala exkluzívna kinopremiéra tretej a štvrtej epizódy šou Ruža pre nevestu a hoci prvých dvoch sa ženích Adrián Chabada nemohol zúčastniť, tentoraz si to nenechal ujsť. To však nečakal, čo uvidí na kinovom plátne. Podľa toho, čo povedal v rozhovore pre Markízu, sa zdá, že veci vidí úplne inak ako predtým.
Adriánove dojmy z epizód
Sledovanie vlastnej šou mu prinieslo nielen nostalgické spomienky, ale aj prekvapivé pohľady na účastníčky, ktoré v reálnom živote nemal šancu úplne vidieť. Samotnú premiéru si však užil.
“Diváci, teda fanúšikovia, sú veľmi príjemní. Máme za sebou veľa fotiek a tá tretia epizóda bola opäť vynikajúco zostrihaná. Keď som si to pozrel, vrátil som sa späť v čase a pre mňa taký highlight celej tej epizódy bola práve Chiara a to, ako sa mi ju podarilo vrátiť naspäť a celé to naše rande, ktoré bolo dokonca aj prvé v šou, tak možno bolo o to špeciálnejšie,” uviedol Adrián a spomenul aj moment, na ktorý čakali mnohí diváci. Chiaru si totiž zamilovali a dúfali v jej návrat do šou.
Zaujímavý bol fakt, že prvýkrát mal sympatický ženích možnosť vidieť, čo sa naozaj odohrávalo vo vile za jeho neprítomnosti. Nedalo mu to a spomenul situáciu, v ktorej jedna z účastníčok Betka robila palacinky a palacinkovú zmes nedala na panvicu, ale priamo na rozhorúčený sporák. “Priznám sa, že som počul o tej povestnej palacinke viackrát a tešil som sa práve na tie zábery, že to uvidím, ako sa to naozaj stalo,” dodal s úsmevom.
