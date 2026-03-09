Majú v tom jasno. Ruža pre nevestu len začala a diváci už majú svoje favoritky, mrzí ich však jedna vec

Foto: Instagram.com/voyo.sk

Jana Petrejová
Ruža pre nevestu
Komu držia palce?

Po čase plnom očakávaní sa obľúbená reality šou Ruža pre nevestu opäť vrátila na obrazovky. Nová štvrtá séria odštartovala 6. marca 2026 a fanúšikovia kombinácie romantiky, napätia, intríg a osobných príbehov tak sledujú, ako sa vyvíja príbeh ženícha a skupiny žien, ktoré si nárokujú jeho pozornosť.

Ruža pre nevestu sa len začala, no už jej prvá časť vtiahla divákov do deja. Novým hlavným protagonistom novej série je Adrian Chabada, mladý muž s príťažlivou charizmou, ktorého život a rozhodnutia sledujú televízni diváci. Adrian sa nachádza v exotickom prostredí Srí Lanky, kde spolu s moderátorom Krištofom Králikom prežíva romantické aj náročné momenty so ženami, ktoré túžia získať jeho srdce.

Ženích, jeho uchádzačky a realita súťaže

Na rozdiel od obyčajných romantických relácií nie je Ruža pre nevestu len jednoduchou „romantickou oddychovkou“. Ide o súťaž, v ktorej každá z účastníčok prežíva intenzívne emócie, buduje vzťahy s Adrianom a zároveň sa vyrovnáva s dynamikou medzi ostatnými ženami. Každá z nich prináša do šou svoju osobnosť, životný príbeh aj očakávania – niektoré snívajú o skutočnej láske, iné o príležitosti ukázať, kto sú v skutočnosti.

Bohužiaľ, pre tri z nich sa boj o Adriánove srdce už skončil. Chiara, Niki a Soňa skončili v romantickej šou a pobalili si kufre. Stále však zostalo dosť žien, ktoré sa nevzdávajú a vyzbrojené odhodlanosťou pokračujú v súťaži s nádejou, že si ich sympatický ženích vyberie. Do ďalšieho kola postupuje 15 žien, na ktoré čaká zábava, radosť, ale aj rivalita a situácie, ktoré ich preveria.

Ktorá „ružička“ by sa mala podľa nich vrátiť?

