Žena po konzumácii syrových nití zomrela: Nebezpečnú baktériu potvrdili aj v ďalších výrobkoch

Syrové nite patria medzi obľúbené pochúťky, ktoré si mnohí kupujú na trhoch, jarmokoch či priamo pod našimi najväčšími horami od predajcov. Pri potravinách neznámeho pôvodu však odborníci dlhodobo upozorňujú na zdravotné riziká. Tragický prípad zo Žilinského kraja teraz ukázal, že následky môžu byť v niektorých prípadoch fatálne.
Žena, ktorá sa nakazila baktériou Listeria monocytogenes po konzumácii syrových nití zakúpených od poľského predajcu v obci Lutiše v okrese Žilina, zomrela. Informáciu pre TASR v stredu potvrdila hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline Zuzana Fialová. Na prípad upozornil portál Žilinak.
Žena po nákaze baktériou zomrela
„Môžeme potvrdiť, že pacientka bola hospitalizovaná v žilinskej nemocnici. Aj napriek veľkému úsiliu našich zdravotníkov sa ju však vzhľadom na jej celkový zdravotný stav a nepriaznivý vplyv tejto baktérie, žiaľ, nepodarilo zachrániť,“ uviedla Fialová.
Syrové nite predával pred kostolom, zákazníci platili v hotovosti
Žena si 13. júna kúpila syrové nite od poľského predajcu, ktorý ich predával z kufra osobného auta pri kostole v obci Lutiše krátko pred začiatkom omše. Po ich konzumácii skončila v nemocnici.
Laboratórne vyšetrenie biologického materiálu následne potvrdilo prítomnosť baktérie Listeria monocytogenes, ktorá môže predstavovať vážne zdravotné riziko najmä pre seniorov, tehotné ženy a ľudí s oslabenou imunitou.
Kontrola odhalila viaceré závažné nedostatky
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Žiline pri kontrole zistila, že predajca uchovával mliečne výrobky v kufri osobného auta v plastových prepravkách a prenosných chladiacich boxoch. Predaj prebiehal v hotovosti, pričom zákazníkom nevydával doklady o kúpe.
Inšpektori zároveň zistili, že predajca nemal splnené registračné povinnosti súvisiace s predajom potravín a nepredložil ani potrebnú dokumentáciu k ponúkaným výrobkom. Laboratórne analýzy navyše potvrdili prítomnosť baktérie Listeria monocytogenes aj vo vzorkách ďalších výrobkov, konkrétne vo veľkom oštiepku a údenom veľkom oštiepku.
Veterinárni inšpektori preto okamžite zakázali ďalší predaj mliečnych výrobkov, nariadili ich stiahnutie z trhu a následné znehodnotenie chemickými prostriedkami, aby sa už nemohli dostať späť do predaja.
Ako si overiť legálny pôvod výrobkov?
Ak si chcete overiť, či daný produkt pochádza zo schváleného salaša, ktorý podlieha pravidelným kontrolám, môžete si ho vyhľadať vo verejne dostupnom zozname schválených prevádzok na webovej stránke ŠVPS SR, môžete skontrolovať identifikačnú značku na výrobku – napríklad označenie 111S, kde „S“ znamená salaš.
Pri výrobkoch z nepasterizovaného ovčieho mlieka je vhodné požiadať aj o výsledky vyšetrení na prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy, výsledky mikrobiologických vyšetrení potvrdzujúcich zdravotnú bezpečnosť výrobkov, rozhodnutie o schválení prevádzky na výrobu výrobkov z ovčieho mlieka
Pri kúpe salašníckych výrobkov by mali spotrebitelia venovať pozornosť najmä čistote a hygienickému stavu prevádzky, spôsobu skladovania výrobkov, manipulácii s potravinami, dostupnosti informácií o pôvode a schválení prevádzky. „ŠVPS SR apeluje na spotrebiteľov, aby uprednostňovali výrobky z legálnych a kontrolovaných prevádzok a chránili tak svoje zdravie aj zdravie svojich blízkych,“ uzavreli hygienici.
V letných mesiacoch si treba dať väčší pozor na výskyt salmonelózy. Spôsobuje ju baktéria salmonela. Človek sa môže nakaziť konzumáciou potravín, ktoré neboli dostatočne tepelne upravené. Najčastejšie ide o mäso, vajcia, nepasterizované mlieko, ale aj o výrobky z nich. Salmonelóza sa prejavuje vysokou horúčkou, prudkou vodnatou stolicou, bolesťami brucha, hlavy, nevoľnosťou a vracaním. Lieči sa najčastejšie doma. Dôležitá je najmä diéta a pokoj na lôžku. Pri príznakoch ochorenia je však nevyhnutné navštíviť lekára. Ťažké priebehy bývajú riešené hospitalizáciou a infúznou liečbou.
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