Inflácia sa spomalila, dosiahla 3,5 %: Potraviny zlacneli, no neistota ostáva na vysokej úrovni

Jún priniesol vývoj, ktorý mnohých príjemne prekvapil. Inflácia na Slovensku sa spomalila na najnižšiu úroveň od začiatku roka a spotrebiteľské ceny prvýkrát v tomto roku medzimesačne klesli. Najväčšiu úlohu zohrali lacnejšie pohonné látky a potraviny, odborníci však upozorňujú, že dôvod na predčasný optimizmus zatiaľ nie je.
Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júni medzimesačne klesli o 0,1 %, bol to prvý medzimesačný pokles cien od začiatku roku. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,5 %, čo bola rovnako ako v marci najnižšia hodnota v tomto roku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najvýraznejšie zlacnela doprava a potraviny
Spotrebiteľské ceny v júni medzimesačne klesli v troch z celkovo 13 odborov (výdavkových skupín domácností), a to v odbore doprava o 2,1 %, potraviny s nealkoholickými nápojmi o 0,7 % a alkoholické nápoje s tabakom o 0,5 %. Súčasne vo viacerých odboroch ceny vzrástli, a to v rozmedzí od 0,1 % v odbore odevy s obuvou, a tiež informácie s komunikáciou až do 0,8 % v odbore zdravotníctvo. Nezmenené zostali ceny poisťovacích a finančných služieb i ceny osobnej starostlivosti so sociálnymi službami.
Vývoj medzimesačnej inflácie bol v júni najvýraznejšie ovplyvnený poklesom cien dopravy. Ceny v tomto odbore sa v roku 2026 medzimesačne znížili druhýkrát, po miernom januárovom poklese išlo aktuálne o výraznejší pokles, a to o 2,1 %. K poklesu cien v odbore najviac prispelo zníženie cien pohonných látok (-6,0 %).
Pohonné látky výrazne zlacneli, dovolenky a reštaurácie zdraželi
Významnejší medzimesačný rast cien zaznamenali dovolenkové zájazdy v odbore rekreácia, šport a kultúra (+0,6 %) či rast cien stravovacích služieb v odbore reštauračné a ubytovacie služby (+0,4 %). Inflácia, rast cien v medziročnom porovnaní, dosiahla v júni úroveň 3,5 %. Ceny v porovnaní s júnom 2025 boli vyššie v 12 z celkovo 13 odborov, a to od 0,6 % v odbore odevy s obuvou po 7,3 % v odbore bývanie s energiami. V jedinom odbore, potraviny s nealko nápojmi, ceny medziročne klesli o 0,5 %.
Významný vplyv na hodnotu medziročnej inflácie mal v júni podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch odbor bývanie s energiami, v ktorom ceny vzrástli o 7,3 %. Tento odbor má na Slovensku najvyšší podiel vo výdavkoch domácností. Vyššie ako pred rokom boli najmä ceny imputovaného aj skutočného nájomného za bývanie, ale aj energií vrátane vykurovania. Vývoj cien v tomto odbore je dôsledkom januárových regulačných opatrení, ktoré majú vplyv na infláciu počas celého roka.
Infláciu tlmil pozitívny vývoj v odbore potraviny a nealko nápoje, v ktorom boli ceny medziročne nižšie o 0,5 %. Bol to prvý medziročný pokles cien od júna 2021.
Analytik upozorňuje na pretrvávajúce riziká
Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš hodnotí júnové údaje ako pozitívne prekvapenie. Inflácia podľa neho spomalila viac, než predpokladala banka aj trh, pričom spotrebiteľské ceny medzimesačne dokonca mierne klesli.
„Spomalenie medziročnej inflácie aj medzimesačný pokles cien predstavovali pozitívne prekvapenie, keďže naša prognóza aj trhový konsenzus predpokladali pokračovanie medzimesačného rastu cien približne na májovej úrovni,“ uviedol Marián Kočiš. Podľa neho sa pod priaznivejší výsledok podpísali najmä lacnejšie pohonné látky a vývoj cien potravín. Ceny pohonných látok oproti máju klesli približne o 6 %, čo prispelo k poklesu celkovej cenovej hladiny. Medziročne však zostali približne o 11 % vyššie.
Najväčší tlak naďalej vytvára bývanie a služby
Analytik zároveň upozornil, že nie všetky oblasti ekonomiky zaznamenali priaznivý vývoj. Významným zdrojom inflácie zostávajú náklady na bývanie a energie, ktorých ceny boli medziročne vyššie o 7,3 %. Mimoriadne výrazne zdraželo teplo, približne o 28 %.Silné inflačné tlaky podľa neho pretrvávajú aj v sektore služieb. Ceny v reštauráciách medziročne vzrástli o 5,1 %, čo súvisí najmä s rastom miezd a vyššími prevádzkovými nákladmi.
Infláciu môžu opäť ovplyvniť ceny ropy
Podľa Mariána Kočiša sa v posledných týždňoch opäť zvýšili geopolitické riziká. Obnovené napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom spolu s komplikáciami v oblasti Hormuzského prielivu vytlačili cenu ropy Brent nad hranicu 80 dolárov za barel.
„To vytvára tlak, aby sa časť júnového poklesu cien pohonných látok v nasledujúcich týždňoch zvrátila,“ upozornil analytik. Dodal, že vyššie ceny pohonných látok, dopravy či energií sa môžu postupne premietnuť aj do cien ďalších tovarov a služieb.
Celoročná inflácia by sa mohla pohybovať okolo 4 %
Slovenská sporiteľňa naďalej očakáva, že priemerná inflácia za celý rok zostane približne na úrovni 4 %. V budúcom roku by sa podľa aktuálnej prognózy mala zmierniť smerom k 3 %.
„Vývoj v prvom polroku bol priaznivejší, než sme očakávali, najmä vďaka lepšiemu vývoju cien potravín,“ skonštatoval Marián Kočiš. Zároveň pripustil, že ak bude priaznivý trend pokračovať, banka môže svoj odhad inflácie v najbližších mesiacoch ešte upraviť smerom nadol. Neistotu však podľa neho naďalej predstavuje vývoj cien energií, geopolitická situácia aj tempo rastu miezd.
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